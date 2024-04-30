حمادة طلبة يطالب جوميز بالاعتماد على سامسون أساسيا مع الزمالك

طالب حمادة طلبة مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجهاز الفني للقلعة البيضاء، بقيادة البرتغالي، جوزيه جوميز، بضرورة الاعتماد على البنيني سامسون أكينيولا، بشكل أساسي، في قيادة هجوم الفريق خلال المباريات المقبلة، سواء بدوري نايل أو الكونفدرالية.

ويأتي طلب مدافع القلعة البيضاء الأسبق، بعد المستوى المميز، الذي قدمه المهاجم البنيني، على مدار المواجهات السابقة محليا وقاريا.

مدافع الزمالك: من الضروري استمرار أكينيولا في قيادة هجوم الأبيض

وقال طلبة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أكينيولا لاعب مميز وليس من مباراة دريمز فقط، تحدثت منذ قدومه للأبيض عن إمكانياته وقُلت ينقصه فقط المشاركة وقت أطول، وهو في الحقيقة يستحق المشاركة بشكل أساسي مع الزمالك الفترة المقبلة".

وأضاف :" عمر جابر لاعب سوبر ويقدم موسم كبير مع الزمالك، وده المعروف والمعهود عن عمر جابر، لاعب بعقلية احترافية وافتقده منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة".

وواصل مدافع منتخب مصر الأسبق:" عمر جابر يستحق الآن التواجد في منتخب مصر، وأعتقد أن حسام حسن يراقبه خلال الفترة الأخيرة من أجل ضمة للمنتخب".

وأردف: "منظر الجمهور حاجة تفرح ونفسنا نرجع نلعب كرة تاني بالأجواء دي، جمهور الزمالك هو السند الحقيقي الذي لم يخذل لاعبيه على مدار التاريخ".

وأكمل مدافع الزمالك الأسبق: "أطالب لاعبي الأبيض بحصد بطولة الكونفدرالية وأهداها لجماهير الفارس الأبيض، الذي دائما ما تكون خلف الفريق في الأزمات والانكسارات قبل الأفراح".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد نجح في العبور إلى المباراة النهائية، من بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك على حساب دريمز الغاني ذهابا والتعادل السلبي بدون أهداف، والفوز إيابا خارج الديار من قلب كوماسي، أول أمس الأحد بثلاثية نظيفة.

ويلتقى الفارس الأبيض مع نهضة بركان المغربي، على لقب البطولة القارية، ذهابا خارج الديار يوم 12 مايو المقبل وإيابا بالقاهرة 19 من الشهر ذاته.