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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبرزها الذهب و"المارد الأبيض".. قائمة بأهم الثروات المعدنية فى مصر

المعادن التعدينية
المعادن التعدينية فى مصر

تعد مصر من البلدان الغنية بالثروات المعدنية، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن التعدينية الهامة، التى تعمل هيئة الثروة المعدنية حالياً على استغلالها من خلال عمليات الاستخراج والتصنيع والعمل على القيمة المضافة.

وتنشر «الدستور» أبرز المعادن التعدينية الموجودة في مصر:

الذهب:

يُعتبر الذهب أحد أهم المعادن التعدينية في مصر، حيث يوجد في مناطق مختلفة من البلاد، مثل الصحراء الشرقية وسيناء ومرسى علم وسفاجا والبحر الأحمر وأسوان، ويعود تاريخ استخدام الذهب في مصر إلى العصور القديمة، حيث استُخدم في صناعة المجوهرات والأواني الثمينة.

الفوسفات:

تعد مصر واحدة ضمن أكبر منتجي الفوسفات في العالم، وتحتوي الصحراء الغربية والشرقية على ترسبات ضخمة من الفوسفات تستخرج وتُستخدم في الصناعات الزراعية والكيماوية، يعزز استخراج وتصدير الفوسفات الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق الإيرادات وتوفير العملة الصعبة.

ومن أهم  مناطق تواجد الفوسفات فى مصر «البحر الأحمر، الوادى الجديد مشروع فوسفات أبو طرطور، أسوان السباعية، وإدفو، وادى الشغب، القصير، وادى النيل».

الفحم:

توجد في مصر ترسبات فحم هائلة في منطقة سيناء «فحم المغارة» بوسط سيناء جنوب غرب مدينة العريش، ووادى النيل،، يتم استخدام الفحم المصري في توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعات الثقيلة، وتم اكتشاف الفحم فى مصر  فى عام 1844 ميلادية بالقرب من إدفو بمحافظة أسوان

الحديد:

يعتبر خام الحديد من الموارد المعدنية الهامة في مصر، تحتوي منطقة البحر الأحمر على ترسبات حديدية ضخمة، وتُستخدم في صناعة الحديد والصلب والمنتجات المعدنية الأخرى.

الرخام والجرانيت:

تتمتع مصر بترسبات غنية من الرخام والجرانيت على بمختلف المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية، يُستخدم الرخام والجرانيت المصري في صناعة البناء والديكور والنحت، ويتم تصديرها أيضًا للعديد من البلدان.

الفضة والنحاس:

تحتوي مصر أيضًا على ترسبات صغيرة من الفضة والنحاس، يُستخدم النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، في حين يُستخدم الفضة في صناعة المجوهرات والأدوات الطبية.

خام الكوارتز 

خام الكوارتز هو مادة معدنية تحتوي على نسبة عالية من السيليكا (SiO2)، ويعتبر من أهم الموارد المعدنية المتواجدة في مصر، يعتبر الكوارتز من الصخور الرسوبية التي تشكلت بفعل تراكم الرواسب والتحولات الجيولوجية على مر العصور، يمتلك الكوارتز خواص فريدة تجعله مرغوبًا في العديد من الصناعات المختلفة.

وتوجد ترسبات خام الكوارتز في العديد من مناطق مصر، بما في ذلك مناطق البحر الأحمر وسيناء والصحراء الشرقية وبعض محافظات الصعيد، تم اكتشاف واستخراج هذه الترسبات منذ فترة طويلة، وتم استخدام خام الكوارتز في مصر لعدة قرون في العديد من الصناعات المحلية والعالمية.

كما يتم استخدام خام الكوارتز في العديد من الصناعات المختلفة، من بينها، صناعة الزجاج والسيراميك، والكيماويات، والرخام الصناعي، الإلكترونيات، والعديد من الصناعات الأخرى.

الليثيوم (المارد الأبيض):

يعد الليثيوم من المعادن النادرة، ويطلق عليه خبراء التعدين وعلماء الجيولوجية «المارد الأبيض»، لاحتوائه على عناصر معدنية غنية، مما يعد ثانى أهم خام بعد الذهب، وتعمل مصر حالياً من خلال هيئة الثروة المعدنية، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية على تنفيذ برنامج البحث والاستكشاف فى عدة مناطق بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية، ومنطقة الفيوم.

ويستخدم الليثيوم فى العديد من الصناعات الهامة، من بينها يدخل فى تصنيع بطاريات السيارات الكهرباء، وأجهزة الموبايل والكمبيوتر، وكافة أنواع الإلكترونيات، والزجاج والسيراميك، والصناعات الطبية، والأسلحة، والطاقة النووية.  

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