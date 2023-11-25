أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن عناية الوزارة بتنمية النشاط التعديني قد أثمرت جذب استثمارات عالمية ووطنية للعمل في هذا النشاط، وأن المرونة التي أحدثتها رؤية تطوير وتحديث قطاع التعدين علميًا وعمليًا التي انطلقت منذ عام 2018 تدعم هذه الشركات للإسراع بأعمالها وتحقيق قيمة مضافة وعوائد للاقتصاد القومي.

الملا يجري جولة بمواقع عمل شركة مناجم النوبة في مرسى علم

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير بمواقع عمل شركة مناجم النوبة للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بالصحراء الشرقية، بمنطقة منجم أم الروس فى منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر بمساحة حوالى 175 كيلو مترًا مربعًا.

وتفقد الوزير ميدانيًا ما قامت به الشركة خلال فترة البحث الأولى ومدتها سنتين من بنية تحتية واسعة النطاق، مهدت الطرق لربط جميع المناطق المستهدفة للاستكشاف والحفر بمنطقة الامتياز.

ولفت الوزير خلال تفقده المنطقة ومنجم أم الروس إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في قطاع التعدين مستمرة فى مواكبة كافة المستجدات فى هذا المجال وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن ما قامت به مناجم النوبة حتى الآن يوضح أننا على الطريق الصحيح في الإسراع بالاستغلال الحقيقي للثروات التعدينية وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومي ومشاركتها في خطط التنمية المستدامة.

ووجه الوزير بأهمية الإسراع بتنفيذ الاستثمارات والخطط المتفق عليها فى تنمية وإدارة الأعمال بمنطقة الامتياز، لافتًا إلى دعم الوزارة للاستثمار الجاد وتذليل العقبات التى قد تطرأ فى طريق تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن الإضافات التى تحققها صناعة التعدين من قيمة مضافة وتقنيات حديثة ومعامل وخبرات وكذا صقل الكوادر البشرية المصرية.

وأكد عصام حوراني رئيس الشركة أنها ملتزمة باستثماراتها في مصر وليس أدل على ذلك من النتائج التي حققتها خلال الفترة الأولى للبحث والتي أنفقت خلالها 4.5 مليون دولار، أثمرت عن تسهيلات وبنية أساسية وخرائط بيانات جيولوجية ونقاط بحث واستكشاف مبشرة بمنطقة الامتياز وذلك منذ استلام العقد الخاص بفترة البحث الأولى نهاية عام 2021 للمنطقة التي فازت بها في الجولة الأولى لمزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من الدكتور عطية مخلوف مدير البحث والاستكشاف بمناجم النوبة، أوضح أنها قامت بإجراء تخريط جيولوجي وتركيبي لمعظم مناطق منطقة الامتياز، ومسح سطحي لعدد من الخزانات والأبار في مواقع مختلفة، كما تقوم بتنفيذ مسح ثلاثي الأبعاد لأنفاق منجم أم الروس التحت أرضي بأحدث تقنيات الماسحات الضوئية المحمولة ثلاثية الأبعاد، وأنها تخطط لأعمال حفر فى منطقتى (p1-p4) بنحو 26 ألف متر.

وأضاف أنها تنفذ سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية فى العمل على بناء كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة والدقة واتباع الكود العالمي للتعدين (Jore-43.101) لإيجاد قيمة مضافة للاستثمار وتقليل المخاطر ودقة تقييم الاحتياطيات، كما أوضح أنها تستعين باستشاري عالمي (SRK) لضمان توافق أعمالها مع المعايير الدولية وكذا تحليل العينات في المعامل الدولية المتخصصة.

افتتاح معمل عينات مناجم النوبة

وخلال الجولة افتتح الوزير معمل تحضير وتحليل العينات المستخرجة من المناجم الذي أنشأ في منطقة الامتياز والمعتمد طبقًا للمعايير الدولية ISO/IEC17025 لفحص خامات الذهب والمعادن المصاحبة.

رافق الوزير خلال الجولة والافتتاح المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.