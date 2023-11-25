السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

3 مشروعات لتصنيع البترول لسد احتياجات السوق المحلية

مستودع تخزين للمنتجات
مستودع تخزين للمنتجات البترولية

تستكمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة القادمة، انشاء مشروعات لسد احتياجات السوق المحلية مـن المنتجات البترولية المختلفة ذات الجودة العالية، من خلال التوسعات الإنتاجية بالشركات المختلفة.

مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار 

يهـدف المشـروع إلـى إضافة طاقـات إنتاجية جديـدة من المنتجـات البترولية عالية القيمة، وجار انجـاز اعمال التصميمات الهندسية والتوريدات للمشروع

مشروع إنشاء ۱۳ مستودع تخزين للمنتجات البترولية

ويهدف لانشاء مستودعات لاستيعاب الإنتاج من منتجات التربايـن والبوتاجاز والبنزين والمازوت، وقـد تـم انـجـاز خطـوات كبيرة واوشكت اعمـال تنفيـذ عـدد مـن المستودعات ضمـن الثلاث عشر مستودعا الجـاراقامتها على الانتهاء.

مشروع منظومة البرمجة الخطية لمصافي التكرير

وهـو أحـد الأنظمـة الرقمية المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء بمصافي التكرير، وقـد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المنظومة وجار الانتهاء من المرحلة الثانية RTG مشروع ربط مستودعات الشركة بمستودعات شركات التكرير والتوزيع يأتي في إطار تطبيقات التحول الرقمـي بهـدف قياس وتحديد الأرصـدة آليـا، وقـد تـم الانتهـاء مـن المرحلـة الأولـى وجـار العـمـل بالمرحلة الثانية

وفي سياق منفصل؛ ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الثانى للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024  والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 19 – 21 فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات"، وتم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر ومختلف الفعاليات التى سيتضمنها فى نسخته السابعة كمؤتمر للبترول والغاز والأولى كمؤتمر شامل لكافة أنواع الطاقة.

وأكد الملا خلال الاجتماع، أن التحديات العالمية المتتالية أحدثت تغيرات كبيرة فى صناعة البترول والغاز والطاقة بشكل عام وأن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحوله إلى مؤتمر أشمل للطاقة بكافة أنواعها مما يدعم أوجه التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة بهدف التغلب على التحديات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة، مشيرًا إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر شهدت نجاحات متتالية ويكتسب زخمًا عامًا بعد عام كأحد أهم المنصات العالمية المهتمة بقضايا الطاقة.

مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار مشروع انشاء ۱۳مستودع تخزين للمنتجات البترولية مشروع منظومة البرمجة الخطية لمصافي التكرير البترول مجمع التفحيم وإنتاج السولار السولار

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