الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار البترول وخام برنت يسجل 80.96 دولار

البترول
البترول

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، انخفاض أسعار البترول بأكثر من 1% اليوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة بعد أن أجلت "أوبك +" اجتماعاً وزارياً مما أدى إلى تكهنات بأن المنتجين قد يخفضون الإنتاج أقل مما كان متوقعاً في وقت سابق

انخفاض أسعار البترول 

وتابع التقرير تسجيل خام برنت 80.96 دولار، فيما حقق امس 82.23 دولار وسجل خام غرب تكساس 76.26 دولار، فيما سجل امس 77.58 دولار، وحقق خام أوبك84.75 دولار، فيما سجل امس81.08 دولار.

 خطط لزيادة واردات البلاد من النفط الخام

وفي سياق آخر، كشفت مصادر بقطاع البترول،  ان الهيئة المصرية العامة للبترول، تخطط لزيادة واردات البلاد من النفط الخام 40% بدءاً من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لذلك قررت طرح مناقصة للحصول على 9 شحنات سولار و4 شحنات بنزين 95 على أن يتم تسليمها خلال ديسمبر المقبل

جاء ذلك لوقف استيراد المنتجات البترولية، حيث تمتلك مصر نحو 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنوياً فقط، وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويتوقع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

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