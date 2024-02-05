"الحمرا للبترول" تُعلن عن خطة لزيادة معدلات الإنتاج إلى 6500 برميل يوميًا

انعقدت الجمعية العمومية الخاصة بشركة الحمرا أويل التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لمناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ والموازنة الأصلية للعام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة الحمراء أويل

وقدم كل من المهندس محمد شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس أشرف جاد الكريم، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل للبترول، عرضًا مفصلًا حول جميع الأعمال والإنجازات التي حققتها الشركة فيما يتعلق بالميزانيتين المعدلة والأصلية، بالإضافة إلى خطط الحفر والتطوير المزمع تنفيذها خلال الجزء المتبقي من العام الجاري والعام المقبل لزيادة معدلات إنتاج النفط، الذي تجاوز متوسط الإنتاج اليومي ٥٠٠٠ برميل.

وأوضحوا أن الميزانية المعدلة للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ قدرت بحوالي ٣٧.٩ مليون دولار، مقارنة بالميزانية الأصلية التي كانت مقدرة بـ ٤٣.٣ مليون دولار.

في الاجتماع تم تقديم تفاصيل حول الإنفاق على الأنشطة الاستكشافية لشركة الحمرا أويل للبترول خلال السنة المالية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، حيث بلغت التكاليف ٦ مليون دولار، لحفر اثنين من آبار الاستكشاف، علاوة على ذلك، تم استعراض الإنفاق على الأنشطة التنموية خلال نفس الفترة، والذي قُدر بـ ١١.٩ مليون دولار، هذه الأموال خُصصت لحفر اثنين من آبار التنمية، بالإضافة إلى عمليات إعادة الاستكمال والإصلاح لخمسة آبار أخرى.

زيادة معدلات الإنتاج

كما تم تقديم الميزانية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، والتي تقدر بـ ٥٧.٩ مليون دولار، في الجمعية العمومية لشركة الحمرا أويل للبترول، وفقًا للعرض، هناك خطة لزيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى حوالي ٦٥٠٠ برميل يوميًا، وتشمل الخطة حفر ستة آبار تنموية، منها خمسة آبار منتجة وبئر واحد لحقن المياه، بتكلفة إجمالية للأنشطة التنموية تبلغ ٣٢.٢ مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لحفر اثنين من آبار الاستكشاف بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٦.٢ مليون دولار للأنشطة الاستكشافية.

أخذت شركة الحمرا أويل للبترول، بالتعاون مع شركة IPR العالمية، على عاتقها مسؤولية اجتماعية مهمة من خلال المساهمة في تطوير ثلاث مدارس في مدينة العلمين، بتكلفة إجمالية بلغت ٤.٩ مليون جنيه مصري خلال السنة المالية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، ومن هذا المبلغ، كانت حصة شركة الحمرا أويل ١.٢ مليون جنيه، بينما قامت الشركات الشقيقة بتمويل الباقي.

كما تخطط الحمرا أويل لتعزيز مساهمتها الاجتماعية في العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بميزانية قدرها ٣.٥ مليون جنيه، مركزة على القضاء على الفقر من خلال إعادة تأهيل قرية في صعيد مصر وتحسين الصحة العامة بإعادة تأهيل وحدات صحية على طريق الساحل الشمالي وتوفير مستلزمات طبية لمستشفى العلمين، وذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عُقد الاجتماع في مقر الهيئة العامة للبترول بحضور شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول؛ المهندس أحمد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج؛ الجيولوجي محمد محي، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات؛ المحاسب وليد أنور، نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة؛ والمهندس محمد شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل، كما حضر أيضًا كل من المهندس أشرف جاد الكريم، المدير العام والعضو المنتدب؛ كريم دبوس ومارسي جوس والمهندس أبو بكر إبراهيم، ممثلين عن الشريك الأجنبي IPR.

من خلال خاصية الفيديو كونفرنس، شارك في الاجتماع من المكتب الرئيسي لشركة الحمرا أويل أعضاء مجلس الإدارة؛ المهندس عبد العظيم عبد الوهاب، مدير عام العمليات وعضو مجلس الإدارة؛ المحاسب تامر عبد المحسن، مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية وعضو مجلس الإدارة؛ المهندس هاني عزيز، نائب مدير عام العمليات وعضو مجلس الإدارة؛ والجيولوجي محمد الدقاق، مدير عام الاستكشاف وعضو مجلس الإدارة، ما يعكس التزام الشركة بالتواصل الفعال والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.