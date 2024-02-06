الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يعتمد الموازنة.. "جابكو" تستثمر 586 مليون دولار لزيادة إنتاج البترول

وزير البترول من الحدث
وزير البترول من الحدث

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماعات الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة في العام المالى المقبل 2024 - 2025 لشركات بترول خليج السويس (جابكو) وبترول الصحراء الغربية (ويبكو) وبدر للبترول.

اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة جابكو

خلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) التي تم خلالها اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2023-2024 والموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024-2025،  أكد الملا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الطموح لحفر الآبار وزيادة معدلات الانتاج في مناطق عمل الشركة بخليج السويس، مشيدا بالشراكة الناجحة مع شركة دراجون أويل الاماراتية مؤكدا دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ لزيادة ضخ الاستثمارا، كما وجه الوزير الشكر لإدارة شركة جابكو وفريق العمليات وكافة العاملين بالشركة علي المجهودات المبذولة، مشددا علي أهمية الاستمرار في مراعاة تدابير السلامة للعاملين وبالتسهيلات في مواقع العمل.

واستعرض المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو) الموازنة المعدلة  للعام المالي الحالي 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025 وخطط زيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلي رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان، والذي بدأ إنتاجه نهاية ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

أوضح أنه جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة، وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات إنتاجه الحالية الى اكثر من 7 آلاف برميل يوميًا مخطط زيادتها الى 25 ألف برميل، بعد استكمال مراحل تنمية الحقل، لافتًا إلى أن أعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية خلال عام 2024-2025 تتضمن ضخ استثمارات تقدر بنحو 586 ملايين دولار خلال العام، وأنها تستهدف زيادة معدل انتاجها اليومي البالغ حاليًا، نحو 66 الف برميل يوميًا ليصل إلى 72 ألف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئرًا استكشافية وتنموية تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.

كما أشار إلى مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج، والتي بدأتها الشركة حفاظًا على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز، حيث تشهد محطة الإنتاج الرئيسية "المرجان  36" أعمال تحديث وحدة التوربينات.

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شارك في أعمال الجمعيات العامة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للانتاج والاستكشاف والمشروعات والشئون المالية، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة، والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون اويل الإماراتية والمهندس ماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الإيطالية في مصر.

البترول جابكو الموازنة التخطيطية وزير البترول دراجون أويل

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