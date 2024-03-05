الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مصادر: استثمارات أجنبية ضخمة في انتظار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية

الثروة المعدنية
الثروة المعدنية

في ظل الجهود المستمرة لتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر، يبرز قطاع الثروة المعدنية كمحور رئيسي في هذا السعي، بدعم واضح من الرئاسة المصرية، تشهد هيئة الثروة المعدنية تحولًا استراتيجيًا، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية

وفي خطوة استراتيجية، وجه الرئيس السيسي بتحويل هيئة الثروة المعدنية من كيان خدمي إلى هيئة اقتصادية مستقلة، مما يعد تطورًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز كفاءة الهيئة وتأثيرها في الاقتصاد المصري.

وتتخذ مصر خطوات جريئة نحو إعادة تشكيل قطاع الثروة المعدنية، هذا الاهتمام لا يقتصر على تحسين البنية التحتية القائمة فحسب، بل يتضمن أيضًا اعتماد استراتيجيات مبتكرة لجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية.

استثمارات ضخمة

وعلمت "الدستور" من مصادر رفيعة المستوى في قطاع التعدين، أن هناك استثمارات ضخمة في انتظار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من قبل شركات تعدين روسية وصينية للمشاركة في مشروعات القيمة المضافة والتصنيع، وعلى رأسها الذهب والفوسفات والحديد.

ويعد تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بمثابة شهادة ثقة ومرونة في التعامل مع المستثمرين الجادين والمشاركة في استخراج ثروات مصر الطبيعية والعمل على تصنيعها بدلا من تصديرها خام.

مشروعات تحويلية وإنجازات بارزة

وكانت أبرز الإنجازات في مجال القيمة المضافة والتصنيع للخامات التعدينية، افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة، والذي يُعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يأتي هذا المشروع كدليل على التزام مصر بإضافة قيمة لمواردها المعدنية وتعزيز مكانتها في السوق العالمي. وحسب خطة إعادة هيكلة الثروة المعدنية في مصر، وتتمحور مهام الهيئة الجديدة حول تعزيز الاقتصاد من خلال استغلال الموارد المعدنية بشكل أمثل، كما أنه بتحولها إلى هيئة اقتصادية مستقلة، تكتسب الهيئة مزيدًا من الكفاءة والمرونة في إدارة الموارد المعدنية وجذب الاستثمارات.

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كما أن هذا التحول يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث يعزز من قدرة مصر على استغلال مواردها المعدنية بشكل فعال ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتشجع على الابتكار وتطوير تقنيات جديدة وأساليب استكشاف واستخراج المعادن لزيادة الكفاءة والإنتاجية.

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