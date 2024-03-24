بعد رأس الحكمة.. مصر تستقطب مليارات الدولارات فى قطاع التعدين و100 ألف وظيفة

بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، تتطلع مصر إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع التعدين، ومن شأنها أن تسهم بشكل إيجابي وفعال في تطوير جنوب البلاد.

حماطة والبرامية

ويأتى هذا التقدم في أعقاب المزايدة العالمية للذهب التي أعلنت عنها شركة شلاتين للثروة المعدنية في مصر، والتي استهدفت أغنى المناطق بالذهب في البلاد مثل مناطق «البرامية وحماطة» والتي أكدت الدراسات الجيولوجية الإمكانات الكبيرة لهذه المناطق في مجال الذهب.

تشهد هذه المناطق منافسة قوية بين أبرز الشركات العالمية في مجال التعدين، بما في ذلك شركة إنفينتي الروسية، وشركة خطوات السعودية، ولوتس الكندية، إلى جانب مناجم النوبة الإنجليزية.

المزايدة العالمية للذهب

أشار الجيولوجي العالمي، مارك كامبل، إلى أن مشاركة هذه الشركات في المزايدة العالمية للذهب التي أعلنتها مصر تعد مؤشرًا محفزًا لآمال عريضة، مع تأكيده بشكل خاص على الشركات الروسية، ومن ضمنها إنفينيتي إحدى عمالقة الصناعة التعدينية العالمية، التي تتمتع بتاريخ طويل في استكشاف وتشغيل المناجم وتمتلك بالفعل خبرة فنية وقدرات مالية متميزة.

جنوب الصعيد

وقال مصدر مسئول بقطاع التعدين في مصر لـ«الدستور»، إن دخول شركات روسية في استثمارات كبرى في قطاع التعدين المصري يمكن أن يكون له تأثير إيجابي واسع النطاق على الاقتصاد والتنمية المحلية، خاصة في مناطق مثل جنوب الصعيد التي تحتاج إلى تحفيز اقتصادي.

100 ألف فرصة عمل

وأوضح المصدر، أن شركة إنفينيتي الروسية ستقوم بضخ استثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار في قطاع التعدين ومناجم الذهب بمصر، وفقًا لخطة العمل التي كشفت عنها، حيث توفر هذه الاستثمارات ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل لسكان محافظات جنوب مصر، وهو ما يعد بإحداث تحسن ملحوظ في معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأشار إلى أن توفير فرص العمل هذه والتنمية الشاملة لجنوب الصعيد لا يعزز فقط الاقتصاد المحلي ولكن يساهم أيضًا في تحسين مستوى معيشة السكان، الاستثمار في التعدين، وخاصة استخراج الذهب، يمكن أن تكون له عوائد اقتصادية كبيرة نظرًا للقيمة العالية للذهب على الساحة العالمية.

تدريب آلاف العاملين في مصر

وقال المصدر إن الشركة الروسية تمتلك أسطولًا ضخمًا من معدات التعدين المتطورة، التي تستخدم تقنيات عالمية تسمح بالتشغيل عن بُعد، إضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لإطلاق برنامج تدريبي مكثف يستهدف آلاف العاملين في القطاع التعديني المصري، لصقل مهاراتهم بأحدث معارف وتقنيات التعدين، كجزء من مبادرة مصرية لتحسين قدرات القوى العاملة وضمان اكتسابهم خبرات على مستوى عالمي في هذا المجال الحيوي.

وكانت شركة شلاتين للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أغلقت باب استلام عروض المشاركة في المزايدة العالمية للذهب في 7 مارس الجاري، التى أُعلنت عنها في أبريل 2023.

وتتميز هذه المزايدة بكونها محورية في سلسلة المزايدات العالمية للتنقيب عن الذهب، خصوصًا في منطقة الصحراء الشرقية المصرية، وتعد من أهم وأغنى مناطق الذهب في مصر ونسب الاستخلاص.