كل ما تريد معرفته عن منصة مصر للتعدين فى 10 نقاط

في عصر تسارع التقنية وتحولات الابتكار، يتألق قطاع التعدين في مصر بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، تجسد هذه الرؤية الطموحة في إنشاء أول منصة رقمية مخصصة للاستثمار في قطاع التعدين، والتي أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، على أهميتها كنقلة نوعية.

جهود إصلاح وهيكلة قطاع التعدين فى مصر

ويتزامن هذا المشروع الطموح مع جهود الإصلاح والتحسين المستمرة التي تنفذها الوزارة لتعزيز أداء قطاع التعدين وجعله جاذبًا أكبر للاستثمارات.

وتنشر «الدستور» أبرز 10 معلومات عن منصة مصر للتعدين:

1- تأتي منصة مصر للتعدين ضمن خطوات وبرامج الإصلاح لتطوير أداء قطاع التعدين وجعله أكثر جاذبية للاستثمار.

2- تم عقد اجتماع لمتابعة تقدم مشروع إنشاء البوابة في مقر هيئة الثروة المعدنية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

3- المنصة الرقمية الجديدة تهدف إلى تسويق الفرص الاستثمارية في الاستكشاف والاستغلال للخامات التعدينية والذهب بشكل مرن وسريع.

4- المستثمرون من مختلف أنحاء العالم سيتمكنون من متابعة الفرص الاستثمارية وتقديم عروضهم الرقمية على المنصة.

5- سيتم طرح الفرص عبر مزايدات خاصة على البوابة الرقمية، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أسرع وأسهل.

6- الفريق المكلف بتنفيذ المشروع يتألف من تحالف شركات متخصصة، مثل The MSA Group وGold Pyramid Group وSpatial Dimension وNew Smart Egypt، إلى جانب فريق من هيئة الثروة المعدنية.

7- تمت مراجعة خطوات التنفيذ والخطة المستهدفة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة تم تنفيذها بواسطة شركة The MSA Group على مستوى العالم.

8- وجه المهندس طارق الملا وزير البترول، بأهمية تدريب العاملين في هيئة الثروة المعدنية وضرورة التماشي مع التحديثات المستمرة على المنصة الرقمية.

9- توفير خرائط رقمية جديدة لتعزيز الكفاءة والفعالية في قطاع التعدين، مع التأكيد على أهمية التسويق الفعّال للمنصة كنقلة جديدة في مناخ الاستثمار.

10- يُعتبر هذا المشروع الطموح نقلة نوعية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحقيق التحول الرقمي في إدارة قطاع التعدين.