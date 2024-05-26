الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

تراجع جديد يشهده سعر الذهب في معاملات سوق الصاغة اليوم حيث ينخفض سعر الذهب عيار 21 ليصل لـ 3115 جنيه أما عيار 18 فانخفض ليصل لـ 2670 جنيه.

 

نرصد في التقرير التالي لسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 مايو 2024 بالجنيه المصري والدولار بعد انخفاضه من جديد في معاملات سوق الصاغة. 

 

سعر الذهب في مصر 2024 

سعر الذهب في مصر عيار 24

3560 جنيه للبيع

3542.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر عيار 22

3263.25 جنيه للبيع

3247.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر عيار 21

3115 جنيه للبيع

3100 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر عيار 18

2670 جنيه للبيع

2657.25 جنيه للشراء

بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى مصر للبيع والشراء

تغيرات في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم.. اعرف السبب

 سعر الذهب للبيع والشراء في مصر 

 

سعر الذهب في مصر عيار 14

2076.75 جنيه للبيع

2066.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر عيار 12

1780 جنيه للبيع

1771.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب في مصر عيار 9

1335 جنيه للبيع

1328.5 جنيه للشراء

 

سعر جنيه ذهب 

25280 جنيه للبيع

25120 جنيه للشراء

 

سعر الذهب بالدولار 

 

 وبالنسبة لسعر الذهب العالمي سجلت الاونصة للبيع 2335  دولار أمريكي أما للشراء سجل 2334  دولار أمريكي 

إقرأ أيضا 

 

الأضاحي تُقيد الحركة بالسوق المحلية للذهب.. وزلزال يضرب المعدن النفيس عالميًا

أسعار الذهب تتراجع مدفوعة بتثبيت الفائدة.. عيار 21 يسجل 3130 جنيهًا

سعر الذهب في السعودية اليوم 

 

الذهب عيار 24 

281.71 ريال سعودي 

   75.13 دولارأمريكي

الذهب عيار 22

    258.05 ريال سعودي

   68.82 دولارأمريكي

الذهب عيار 21

   246.50 ريال سعودي

   65.74 دولارأمريكي

الذهب عيار 18

   211.28 ريال سعودي

   56.35 دولارأمريكي

الذهب عيار 14

    164.80 ريال سعودي

   43.95 دولارأمريكي

الذهب عيار 12

    140.86 ريال سعودي

   37.56 دولارأمريكي

الذهب عيار 10

   117.47 ريال سعودي

   31.33 دولارأمريكي

الذهب عيار 9

   105.64 ريال سعودي

   28.17 دولارأمريكي

الذهب عيار 8

   93.81 ريال سعودي

   25.02 دولارأمريكي

أونصة الذهب

    8،761.21  ريال سعودي 

2،336.45 دولارأمريكي 

txt

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 بدون مصنعية

txt

سعر الذهب اليوم السبت 25-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل.. بعد إعلان "القسام" عن أسر جنود.. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا وشمال غزة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

سلاح الجو الملكى البريطانى يعلن سقوط طائرة ومصرع قائدها

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسى ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى