سعر الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار
تراجع جديد يشهده سعر الذهب في معاملات سوق الصاغة اليوم حيث ينخفض سعر الذهب عيار 21 ليصل لـ 3115 جنيه أما عيار 18 فانخفض ليصل لـ 2670 جنيه.
نرصد في التقرير التالي لسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 مايو 2024 بالجنيه المصري والدولار بعد انخفاضه من جديد في معاملات سوق الصاغة.
سعر الذهب في مصر 2024
سعر الذهب في مصر عيار 24
3560 جنيه للبيع
3542.75 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 22
3263.25 جنيه للبيع
3247.5 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 21
3115 جنيه للبيع
3100 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 18
2670 جنيه للبيع
2657.25 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء في مصر
سعر الذهب في مصر عيار 14
2076.75 جنيه للبيع
2066.75 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 12
1780 جنيه للبيع
1771.5 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 9
1335 جنيه للبيع
1328.5 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
25280 جنيه للبيع
25120 جنيه للشراء
سعر الذهب بالدولار
وبالنسبة لسعر الذهب العالمي سجلت الاونصة للبيع 2335 دولار أمريكي أما للشراء سجل 2334 دولار أمريكي
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سعر الذهب في السعودية اليوم
الذهب عيار 24
281.71 ريال سعودي
75.13 دولارأمريكي
الذهب عيار 22
258.05 ريال سعودي
68.82 دولارأمريكي
الذهب عيار 21
246.50 ريال سعودي
65.74 دولارأمريكي
الذهب عيار 18
211.28 ريال سعودي
56.35 دولارأمريكي
الذهب عيار 14
164.80 ريال سعودي
43.95 دولارأمريكي
الذهب عيار 12
140.86 ريال سعودي
37.56 دولارأمريكي
الذهب عيار 10
117.47 ريال سعودي
31.33 دولارأمريكي
الذهب عيار 9
105.64 ريال سعودي
28.17 دولارأمريكي
الذهب عيار 8
93.81 ريال سعودي
25.02 دولارأمريكي
أونصة الذهب
8،761.21 ريال سعودي
2،336.45 دولارأمريكي