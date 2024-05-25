سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 بدون مصنعية

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 من أكثر تساؤلات المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن النفيس وذلك مع التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ 7 من أكتوبر الماضي من جراء تداعيات الحرب على غزة واجتياح رفح الفلسطينية.

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024

يعرض الدستور في السطور التالية للقراء سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 في البورصة العالمية والتي تشهد خلال الساعات الماضية انخفاض بطيئ حيث ظلت النظرة المستقبلية للمنو الاقتصادي الأمريكي إيجابية رغم تراجع التضخم عالميا حيث لاتزال المظرة المستقبلية شأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط وذلك مع التوترات الجيوسياسية حيث جاءت الأسعار في الصاغة دون المصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3565.75 جنيه.

الشراء 3554.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 3268.5 جنيه.

الشراء 3258 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 3120 جنيه.

الشراء 3110 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2674.25 جنيه.

الشراء 2665.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 2080 جنيه.

الشراء 2073.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1782.75 جنيه.

الشراء 1777.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1337.25 جنيه.

الشراء 1332.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 24960 جنيه.

الشراء 24880 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 2335$.

الشراء 2334$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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