السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 بدون مصنعية

سعر أونصة الذهب
سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 من أكثر تساؤلات المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن النفيس وذلك مع التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ 7 من أكتوبر الماضي من جراء تداعيات الحرب على غزة واجتياح رفح الفلسطينية.

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024

يعرض الدستور في السطور التالية للقراء سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 في البورصة العالمية والتي تشهد خلال الساعات الماضية انخفاض بطيئ حيث ظلت النظرة المستقبلية للمنو الاقتصادي الأمريكي إيجابية رغم تراجع التضخم عالميا حيث لاتزال المظرة المستقبلية شأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط وذلك مع التوترات الجيوسياسية حيث جاءت الأسعار في الصاغة دون المصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية 

  • البيع 3565.75 جنيه.
  • الشراء 3554.25 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية 

  • البيع 3268.5 جنيه.
  • الشراء 3258 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.
txt

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

txt

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 25-5-2024 فى بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية 

  • البيع 3120 جنيه.
  • الشراء 3110 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية 

  • البيع 2674.25 جنيه.
  • الشراء 2665.75 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية 

  • البيع 2080 جنيه.
  • الشراء 2073.25 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية 

  • البيع 1782.75 جنيه.
  • الشراء 1777.25 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.
txt

سعر الذهب اليوم السبت 25-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

txt

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 25-5-2024

سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية 

  • البيع 1337.25 جنيه.
  • الشراء 1332.75 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

 

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية 

  • البيع 24960 جنيه.
  • الشراء 24880 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

 

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية 

  • البيع 2335$.
  • الشراء 2334$.
  • بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

 

اقرأ أيضا 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 25-5-2024 فى مصر

سعر أونصة الذهب اليوم سعر أونصة الذهب أونصة الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 25-5-2024 فى مصر

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

خيوط متشابكة فى قضية سفاح التجمع.. الكاميرات تكشف سرًا مخفيًا والجانى ينهار

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

تفنيد أكاذيب الاحتلال.. لماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات إلى غزة من خلال معابرها الستة؟