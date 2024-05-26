تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

تنشر موقع الدستور بشكل دوري اخر تحديث لسعر الذهب في مصر بالجنيه المصري مع زيادة معدلات البحث عنه على مدار اليوم لرصد اخر تطورات المعدن الأصفر الذي يشهد انخفاض ملحوظ بالفعل في معاملاته في سوق الصاغة.

ننشر في التقرير التالي اخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار اليوم الاحد 26 مايو 2024 في سوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر 2024

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 24

3560 جنيه للبيع

3542.75 جنيه للشراء

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 22

3263.25 جنيه للبيع

3247.5 جنيه للشراء

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 21

3115 جنيه للبيع

3100 جنيه للشراء

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 18

2670 جنيه للبيع

2657.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 14

2076.75 جنيه للبيع

2066.75 جنيه للشراء

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 12

1780 جنيه للبيع

1771.5 جنيه للشراء

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 9

1335 جنيه للبيع

1328.5 جنيه للشراء

تحديث لحظي سعر جنيه ذهب

25280 جنيه للبيع

25120 جنيه للشراء

سعر الذهب بالدولار

في حين ارتفع سعر الذهب العالمي حيث سجل سعر الأونصة للبيع 2335 دولار أمريكي وللشراء 2334 دولار أمريكي

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سعر أونصة الذهب اليوم 2024 بدون مصنعية

سعر ذهب بي تي سي BTC

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19950 جنيه

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13865 جنيه

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19775 جنيه

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27900 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من عيار لأخر ومن محل صائغ لأخر الا أن هناك بعض القواعد المحددة لعملية البيع والشراء

مصنعية الذهب عيار 18 ترتفع عن مصنعية الذهب عيار 21 والتي تبدأ من 90 جنيه.

اما مصنعية الذهب عيار 18 فتبدأ من 120 جنيه وتتدرج حتى تصعد لـ 300 في بعض المحلات.

وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من 6% وحتى 9%.