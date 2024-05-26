تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار
تنشر موقع الدستور بشكل دوري اخر تحديث لسعر الذهب في مصر بالجنيه المصري مع زيادة معدلات البحث عنه على مدار اليوم لرصد اخر تطورات المعدن الأصفر الذي يشهد انخفاض ملحوظ بالفعل في معاملاته في سوق الصاغة.
ننشر في التقرير التالي اخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار اليوم الاحد 26 مايو 2024 في سوق الصاغة.
سعر الذهب في مصر 2024
تحديث لحظي سعر الذهب عيار 24
3560 جنيه للبيع
3542.75 جنيه للشراء
تحديث لحظي سعر الذهب عيار 22
3263.25 جنيه للبيع
3247.5 جنيه للشراء
تحديث لحظي سعر الذهب عيار 21
3115 جنيه للبيع
3100 جنيه للشراء
تحديث لحظي سعر الذهب عيار 18
2670 جنيه للبيع
2657.25 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء في مصر
تحديث لحظي سعر الذهب عيار 14
2076.75 جنيه للبيع
2066.75 جنيه للشراء
تحديث لحظي سعر الذهب عيار 12
1780 جنيه للبيع
1771.5 جنيه للشراء
تحديث لحظي سعر الذهب عيار 9
1335 جنيه للبيع
1328.5 جنيه للشراء
تحديث لحظي سعر جنيه ذهب
25280 جنيه للبيع
25120 جنيه للشراء
سعر الذهب بالدولار
في حين ارتفع سعر الذهب العالمي حيث سجل سعر الأونصة للبيع 2335 دولار أمريكي وللشراء 2334 دولار أمريكي
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سعر أونصة الذهب اليوم 2024 بدون مصنعية
سعر ذهب بي تي سي BTC
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19950 جنيه
سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13865 جنيه
سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19775 جنيه
سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
27900 جنيه
سعر الذهب بالمصنعية
تختلف مصنعية الذهب من عيار لأخر ومن محل صائغ لأخر الا أن هناك بعض القواعد المحددة لعملية البيع والشراء
مصنعية الذهب عيار 18 ترتفع عن مصنعية الذهب عيار 21 والتي تبدأ من 90 جنيه.
اما مصنعية الذهب عيار 18 فتبدأ من 120 جنيه وتتدرج حتى تصعد لـ 300 في بعض المحلات.
وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من 6% وحتى 9%.