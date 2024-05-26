الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جولد بيليون: الذهب يفقد 80 دولارًا ويتراجع 3.3% خلال أسبوع

الذهب
الذهب

شهدت أونصة الذهب العالمي أسبوع تداولات سلبيًا لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر، وذلك بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، يأتي هذا على الرغم من تسجيل مستوى تاريخي جديد مطلع هذا الأسبوع. 

وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% لتفقد 80 دولارًا من قيمتها، حيث أغلق السعر عند المستوى 2334 دولارًا للأونصة، وكانت قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2414 دولارًا للأونصة.

بداية الأسبوع الماضي، شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد للذهب عند 2450 دولارًا للأونصة قبل أن يبدأ السعر في التراجع التدريجي ويكسر المستوى 2400 دولار للأونصة بفعل تغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وفق تحليل جولد بيليون. 

أبرز الأحداث خلال الأسبوع الماضي كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 أبريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا. 

وارتفع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي متأثرًا بنتائج محضر الاجتماع فقد ارتفع بنسبة 0.3%، وفقًا لمؤشر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 1%. 

وتعرض الذهب لصدمة بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة. وبالرغم من اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا. بالإضافة إلى أن ارتفاع كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية قد زاد من الضغط السلبي على الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع كل منهما. 

قامت الأسواق بتعديل توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد محضر اجتماع البنك، فتقلصت توقعات خفض الفائدة في شهر سبتمبر لتصبح متساوية تقريبًا مع توقعات تثبيت الفائدة، بينما تراجعت توقعات خفض الفائدة في نوفمبر القادم. 

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 بدون مصنعية

الجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تمكنت أسعار الذهب من الارتفاع بنسبة 13% حتى الآن منذ بداية 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب الصيني القوي والشكوك الجيوسياسية المستمرة، بحسب الرصد التحليلي من جولد بيليون.

وبالرغم من تزايد فرص تراجع أسعار الذهب العالمي خلال هذه الفترة إلا أن التوقعات بشكل عام لأداء الذهب تظل إيجابية بشكل كبير، خاصة مع تراجع نسبة الذهب إلى الفضة التي يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022 وهو ما يعد منطقة مناسب لإعادة شراء الذهب.

فقد رفع بنك UBS العالمي توقعاته لأسعار الذهب، متوقعًا أن يصل المعدن الثمين إلى 2600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 2500 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الصين تسيطر بقوة على حركة الأسعار في سوق الذهب العالمي

أيضًا لا تزال الصين تسيطر بقوة على حركة الأسعار في سوق الذهب العالمية، وتشير أحدث البيانات إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في حين من المرجح أن ينضم المستثمرون الغربيون إلى زيادة الاستثمار في الذهب قريبًا، كما يتضح من تزايد التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب الأوروبية والأمريكية مؤخرًا.

القطاع الخاص الصيني استورد 543 طنًا من الذهب في الربع الأول من عام 2024، وأضاف البنك المركزي الصيني 189 طنًا أخرى إلى احتياطاته خلال نفس الفترة.

ومع ذلك هناك خطر الآن يتمثل في احتمال رؤية انخفاض إلى حد ما في مشتريات الذهب من مستثمري التجزئة في الصين في النصف الثاني من هذا العام، حيث تبذل الحكومة المزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد. وإذا تحقق ذلك سيقل الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط في الصين وبالتالي يتراجع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

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