الأحد 05 مايو 2024
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محافظ المنوفية: 81 مليون و300 ألف جنيه إجمالى استثمارات الخطة الاستثمارية بمنوف وسرس الليان

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى عدد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023-2024 بمدينة منوف بلغ (11) مشروعا خدميا وتنمويا بقيمة استثمارية تجاوزت 63 مليون و324 ألف جنيه، مؤكدا على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات والعمل على تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو ها وفقا للجداول الزمنة المقررة.
ففي قطاع الرصف. 

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير شارع كلية الهندسة بمنوف بطول 300م،وتطوير منطقتى عزبة المحطة وعزبة القشلا بتركيب بلاط الانترلوك، وترميم وإعادة رصف شارع محمد فريد بطول 900 م، وجاري تطوير طريق منوف برهيم من تمثال أحمد شاكر حتى سور محطة محولات منوف، وإعادة رصف طريق سرس منوف بداية من أمام نافورة الدولفين للاتجاه الأيمن وحتى مزلقان القطار وعمل بلدورات وبلاط أرصفة بطول 1000 م.

وفي قطاع الكهرباء، أوضح محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة وتركيب أعمدة إنارة بمدينة منوف وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين مستوى الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة،وفيما يخص قطاع تحسين البيئة، جاري استكمال تغطية مسافة 125م من مصرف منوف بجار محطة محولات منوف اتجاه كفر السنابسة. 

كما تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بمنوف  وذلك لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الإستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه،، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية وسعيه الدائم لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى.

وفى ذات السياق، أكد محافظ المنوفية على الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة سرس الليان بقيمة استثمارية تقارب 18 مليون جنيه ومنها تطوير منظومة الحماية المدنية ورصف طريق السوق أمام مدرسة الاتحادية حتى تقاطع سكة الجزيرة وطريق سروهيت من كوبري الجمال حتى كوبري مصرف سرس الليان ورصف ببلاط الانترلوك لعدد 3 مناطق " سيدى الكورانى – مصطفي كامل – شارع الجمهورية " بطول 5 آلاف و304 متر، فضلا عن شراء مهمات إنارة ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية واستكمال إنشاء سوق حضاري بسرس الليان وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل للشباب.

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