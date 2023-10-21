ترشيحات المؤرخين لقراء"الدستور".. عفيفى: موسوعتان ورسائل علمية الأبرز فى رصد تطورات القضية الفلسطينية

رشح المؤرخ الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة عددًا من الكتب لقراء "الدستور"؛ والتي تناولت القضية الفلسطينية من أبعادها المختلفة؛ من أبرزها: موسوعة الدكتور عادل حسن غنيم بعنوان "مصر والقضية الفلسطينية" تعد من الموسوعات المهمة الشارحة للقضية وموقف مصر منها، وتتضمن بحثًا شاركت فيه عن الكنسية المصرية والقضية الفلسطينية، إضافة إلى رسالتي الماجستير والدكتوراه للدكتور عادل غنيم عن القضية الفلسطينية.

أعمال محمد عبد الرءوف سليم وعبد الوهاب المسيري تقدم إضاءات لفهم القضية الفلسطينية

وأضاف"عفيفي" لـ"الدستور"، أن أعمال الدكتور الراحل محمد عبد الرءوف سليم؛ ومنها كتابه "الحركة الصهيونية فى فلسطين"، وكذلك موسوعة الدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري عن اليهود تعد من أهم الكتب والدراسات التي تعد مرجعًا لمن يريد أن يرصد ويفهم تاريخيًا تطورات القضية الفلسطينية.

قمة السلام.. القاهرة تدعو لتوافق دولي لدعم القضية الفلسطينية

يذكر أن اجتمع فى القاهرة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية في قمة السلام التي أطلقتها القاهرة، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري".

ووفقًا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية في مصر: "سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، يطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غز، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم".