صدور "بين كتبة وكتاب " للمستعرب الفرنسى ريشار جاكمون

صدر حديثًا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع كتاب "بين كتبة وكتاب.. الحقل الأدبي في مصر المعاصرة" للكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور ريشار جاكمون، ومن ترجمة المترجم الراحل بشير السباعي، عبد الرحيم يوسف، وتقديم الناقدة والأكاديمية الدكتور شيرين أبو النجا.

يشير مؤلف الكتاب ريشار جاكمون إلى أن كتاب بين "كتبة وكتاب" هو نسخة موجزة ومحدثة لأطروحته لنيل درجة الدكتوراة: الحقل الأدبي المصري منذ عام 1976، والتي نوقشت بجامعة أكس مارسيليا الأولى في السابع من يناير 1999.

وتحت عنوان "سيرة الحقل الأدبي في مصر المعاصرة واحدة أم متتعددة ؟ أشارت الناقدة والأكاديمية الدكتور شيرين أبو النجا، إلى أن الكتابة عن سيرة وحياة الحقل الأدبي في مصر الحديثة ليست بالأمر الهين وطريقها محفوف بالتحديات وأحيانًا بالمخاطر التي قد تحول السيرة إلى مجرد صور متشظية لبعض الأحداث التي لا ينتظمها رابط.

ولفتت إلى أن مجرد التأمل في الحقل الأدبي يستدعي العديد من العوامل التي قد تبدو ظاهريًا غير متصلة بجوهر فعل الكتابة "الإبداع " والفاعل "الكتاب" وهي أيضًا عوامل في علاقتها بالحقل الأدبي، تتسلح هذه العوامل بالقدرة على التغلغل في الحقل الأدبي، فتتجاوز الحدود وحراس الحدود.

وتابعت: تتجلى هذه العوامل في مؤسسات وممارسات خطابية ذات صبغة سلطوية أبوية: المؤسسة السياسية، والدينية، وسلطة الرقابة الرسمية، والرقابة المجتمعية، والرقابة الذاتية، بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى تتصل مباشرة بالكتاب، ومنها: رأس المال المادي والرمزي، والسوق، والاستقبال النقدي، والصحفي، ولا يمكن تجاهل علاقة التأثير والتأثر بالحقل الأدبي المصري "المحلي " وبين الأدبي العربي "الأقليمي " من ناحية، وعلاقتهما بالحقل الأدبي الردولي "العالمي " من ناحية أخرى.

ريشار جاكمون

أستاذ اللغة والأدب العربي الحديث بجامعة آكس-مارساي، وباحث بمعهد الأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي (IREMAM، CNRS، آكس-أون-بروفانس)، حيث يشغل منصب المدير.

أقام ريشار جاكمون أكثر من 15 عامًا في مصر، حيث أدار برنامج الترجمة الخاص بالبعثة الثقافية الفرنسية.