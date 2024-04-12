إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك 2024

انطلق موسم عيد الفطر السينمائي 2024 في مصر، الأربعاء الماضي، وسط منافسة شرسة بين أفلام العيد واستقبلت دور العرض في هذا الموسم 4 أفلام، وهي: فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف، وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، فيلم "أسود ملون" بطولة رنا رئيس.

وفي السطور التالية تستعرض "الدستور " إيرادات أفلام عيد الفطر 2024 التي خاضت السباق.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024

فيلم شقو

تحقيق أعلى إيراد يومي، إذ تصدر إجمالي الإيرادات بإجمالي 17 مليونا و853 ألف جنيه في 3 أيام منذ طرحه بالسينمات يوم وقفة عيد الفطر بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، ويسرا، وأمينة خليل.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات بعد فيلم "شقو "حقق الفيلم إيرادات 6 ملايين و600 ألف جنيه، ليتخطي إجمالي إيراداته منذ عرضه في موسم العيد 11 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتصاعد إيرادات الفيلم الأيام المقبلة بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

فيلم عالماشي

حصد فيلم "عالماشي" إيرادات أمس الخميس في ثاني أيام عيد الفطر، 2 مليونًا و134 ألفًا و874 جنيهًا محتلا المركز الثالث في شباك تذاكر الإيرادات، بعد فيلمي عالماشي وشقو.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024

ويشارك في البطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج محمد الخبيري.

فيلم أسود ملون

حقق فيلم "أسود ملون" نحو 700 ألف جنيه، ولم ينجح في الاقتراب من حاجز المليون في أول أيام طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، والذي يضم ثلاثة أفلام أخرى.

بطولة رنا رئيس، مطرب المهرجانات عصام صاصا، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة، ومن إخراج حسن البلاسي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول منظمة حفلات تلجا إلى طبيب نفسي لحل مشكلاتها العاطفية.

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