بشرى وشيرى عادل تطيران إلى السويد فما القصة؟ (صور)

غادر كل من النجمة بشرى والنجمة شيري عادل مطار القاهرة الدولي متجهتين إلى مدينة مالمو بدولة السويد.

ومن المقرر أن تشارك النجمتان بشرى وشيري عادل ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الرابعة عشرة، والمقرر إقامتها في الفترة بين بين 22 إلى 28 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يضم برنامجا للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية فقط 26 فيلمًا من بينهما 12 فيلمًا طويلاً و14 فيلمًا قصيرًا، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من 10 دولٍ أجنبية.

يذكر أن مهرجان مالمو للسينما العربية، يُمثل منصة عربية تُسهم في دعم التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة، حيثُ تسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها إلى إبراز مدى حرصها على الظهور في المحافل السينمائية، وتقديم الرواية السعودية السينمائية من مصدرها، وتمكين المواهب السعودية المتميزة مع الاستمرار في دعم قدراتهم الإبداعية، والتفاعل مع المجتمع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، مما يُعزز من إيصال رؤية ورسالة الهيئة على صعيدٍ عالمي.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان المخرج خيرى بشارة عن مجمل أعماله، وسيتم التكريم خلال حفل الافتتاح. كما تم اختياره لرئاسة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة فى دورة مهرجان مالمو للسينما العربية الحالية.

وتتألف اللجنة، بجانب بشارة، من المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي عودة، والناقد السينمائي السعودي الدكتور محمد البشير، إضافة إلى الممثلة التونسية سهير بن عمارة والمخرجة والمنتجة الإماراتية نهلة الفهد أما لجنة الأفلام القصيرة، فتضم الممثل الفلسطينى أشرف برهوم، ومديرة مهرجان الدار البيضاء فاطمة النوالي آزر، بالإضافة إلى المخرج العراقي على كريم.

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