الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الهجوم على الحوثيين حظى بموافقة الحكومة البريطانية

الهجوم على الحوثيين
الهجوم على الحوثيين

قال أحمد الصبح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في لندن، إن الهجوم على الحوثيين حظى بموافقة الحكومة البريطانية بالإجماع، لافتًا إلى أن بريطانيا تجري تقييمًا في هذه الأثناء للضربة التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثيين في اليمن، وما أدت إليه وما إذا كانت حققت أهدافها أم لا، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن ذلك؛ لأنه يحتاج لساعات طويلة نظرًا للحاجة لمعلومات استخبارية تؤكد تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف "الصبح"، خلال رسالة على الهواء، أن هناك استباقًا سواء من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إن هذه الضربات حققت النجاح، كما أن الجانب البريطاني قال إنه يبدو أن قدرة الجانب الحوثي على استهداف الملاحة البحرية والسفن قد تقلصت إلى حد كبير، لكن لا تأكيد حتى الآن من أن هذه الضربات قد حققت أهدافها أم لم تحقق بعد.

وأوضح أن الحديث البريطاني يشير إلى استخدام 4 طائرات "تايفون" انطلقت من قبرص، شاركت هذه الطائرات على الهجوم على هدفين في اليمن، وهناك ربما مشاركة طائرة لتزويد الطائرات بالوقود، وهناك حديث تمت مناقشته، ولكن ليس هناك أي تأكيد على هذا الكلام، بأن غواصات بريطانيا قد شاركت عبر إطلاق صواريخ "توماهوك" على أهداف داخل اليمن.

بريطانيا لندن الحوثيين اليمن أمريكا البحر الاحمر

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