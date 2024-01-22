الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخطط سرى.. كيف يتجاوز نتنياهو المطالب الأمريكية بشأن الحرب على غزة

نتنياهو
نتنياهو

كشف مسئول إسرائيلي كبير عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتراجع مرارا وتكرارا قبل أن يوافق في نهاية المطاف على المطالب الأمريكية التكتيكية، ما يمنحه الفضل في تجاهل المزيد من المطالب الاستراتيجية المتعلقة بحرب غزة، في مخطط سري جديد يتبعه نتنياهو مع الضغط الدولي المتزايد، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كيف تعامل نتنياهو مع المطالب الأمريكية بشأن غزة؟

txt

CNN: الجيش الإسرائيلى دنس ما لا يقل عن 16 مقبرة فى هجومه البرى على غزة

وتابعت أنه يبدو أن نتنياهو ترك الباب مفتوحا أمام حل الدولتين خلال مكالمته الهاتفية، يوم الجمعة، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو القرار الإسرائيلي بالسماح بدخول شحنة كبيرة من الدقيق إلى غزة للمرة الأولى عبر إسرائيل. 

وأوضح مسئول إسرائيلي كبير أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية نتنياهو لإدارة العلاقات مع إدارة بايدن خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تتميز بمماطلة كبيرة بشأن "المطالب التكتيكية" التي قدمتها الولايات المتحدة.

ووافق رئيس الوزراء في نهاية المطاف على عدد قليل من هذه الطلبات- خاصة تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لغزة- ولكن ليس قبل إجبار المسئولين الأمريكيين على استخدام قدر كبير من الوقت والطاقة، مما أدى إلى استنفاد قدرتهم على الدفع باتجاه "المطالب الاستراتيجية" التي يعارضها نتنياهو.

وأشار المسئول إلى القرارات الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة عبر مصر وإعادة فتح معبر كرم أبوسالم، على غرار القرارات التي اتخذها نتنياهو بعد أسابيع من الدبلوماسية المكوكية المكثفة من كبار المسئولين الأمريكيين.

وقال المسئول: "ندرك أن هناك حاجة إلى دخول الحد الأدنى من المساعدات لقطاع غزة من أجل منع وقوع كارثة إنسانية من شأنها أن تجبرنا على وقف القتال". 

وتابعت الصحيفة أنه في هذه الأثناء أعاق رئيس الوزراء مخططات بايدن المتعلقة بمن سيحكم غزة بعد الحرب، مما ترك للولايات المتحدة قدرة محدودة على تعزيز رؤيتها المتمثلة في إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع كجزء من مبادرة دبلوماسية تشمل تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل، والتي توافق في المقابل على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين في نهاية المطاف.

واعترف مسئول في إدارة بايدن بالاستراتيجية التي وضعها المسئول الإسرائيلي الكبير، وقال لتايمز أوف إسرائيل: "هناك بالتأكيد شعور بأن نتنياهو يمنحنا شبرًا من أجل منعنا من قطع مسافة ميل واحد".

وظلت الولايات المتحدة، طيلة شهرين تقريبًا، تحث إسرائيل على الانتقال إلى قتال أقل حدة في غزة للحد من عدد الضحايا المدنيين والسماح بزيادة وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية، وفي الأسبوع الماضي أعلنت إسرائيل عن أن عملياتها المكثفة في شمال غزة قد انتهت، وهو التطور الذي أشادت به الولايات المتحدة بسرعة.

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن القتال العنيف مستمر في جنوب غزة، وأن التعهد الذي قطعه نتنياهو بمواصلة الحرب حتى هزيمة حماس لا يزال قائما، حتى مع قيام الجيش الإسرائيلي بسحب إحدى فرقه من القطاع.

نتنياهو المطالب الأمريكية حرب غزة مسؤول إسرائيلي

مواد متعلقة

مخططات نتنياهو من النهر للبحر.. قلق أمريكى واسع من الحكومة الإسرائيلية

الجارديان: الممارسات الإسرائيلية الوحشية تخلق جيلًا جديدًا من حماس

بحضور مصر.. إجراءات أوروبية عاجلة ضد إسرائيل بعد رفض نتنياهو حل الدولتين

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

الورقة الأخيرة.. نتنياهو يواجه أسوأ كوابيسه بعد تصاعد الضغوط ورفض الجميع له

الأوبزرفر: استقالة نتنياهو ورحيل حكومته المتطرفة ضروري لإنهاء حرب غزة

تحركات جديدة.. كواليس مفاوضات مصر وقطر لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

"الدستور" تكشف كارثة تهدد الثروة السمكية فى ثانى أكبر محمية طبيعية بمصر

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

مخطط سرى.. كيف يتجاوز نتنياهو المطالب الأمريكية بشأن الحرب على غزة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد موجه الارتفاعات الأخيره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة