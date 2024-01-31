الأمم المتحدة: القتال العنيف بغزة سيدفع المزيد للجوء لدول الجوار

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الأوضاع في قطاع غزة صعبة للغاية، مؤكدًا أن هناك حالة من انعدام اليقين بالنسبة للسكان هناك، والقتال العنيف سيدفع المزيد للجوء لدول الجوار.

وأضاف جريفيث في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة، أن عدم توفر الوقود والمواد الغذائية يجعل العمليات الإنسانية صعبة جدًا في غزة.

الأمم المتحدة تطالب بتوصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بشكل آمن

وأشار إلى أنه بالرغم من الظروف الخطيرة في الميدان يتم توزيع المواد الغذائية على الملاجئ، موضحًا أن برنامج الأغذية العالمي يفعل الأمر نفسه ويقدم تلك المساعدات.

وتابع: "نعمل على إيصال الأدوية والمعدات الطبية ونساعد على نقل المرضي، كما نوزع أدوات النظافة الشخصية والخيام والشوادر وغيرها، لكن كل هذا ليس كافيًا".

وأوضح أن حجم الأشخاص الذين يحتاجون المساعدات في غزة كبير جدًا كما أن المناطق ضيقة، مشددًا على ضرورة توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بشكل آمن.