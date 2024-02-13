الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: لا نرى الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح بداية لهجوم شامل

ماثيو ميلر المتحدث
ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، إن واشنطن لا ترى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح هي بداية لهجوم شامل في المنطقة التي يحتمي بها النازحون من سكان قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، أنه بدون خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، فإن واشنطن لن تدعم المضي قدمًا في عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

وأضاف أنه لا يعتقد أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل سيكون خطوة أكثر تأثيرًا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل.

وأكدت أنها ما زالت تعارض شن هجوم بدون خطة لحماية المدنيين، وقال ميلر للصحفيين "بدون خطة ذات مصداقية كهذه ويمكنهم تنفيذها، فإننا لا نؤيد عملية عسكرية واسعة النطاق".

في موازاة ذلك، اعتبرت الخارجية أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنًا وستكون فوائده "هائلة"، وذلك بعد عملية إسرائيلية دامية أسفرت عن إنقاذ رهينتين.

وقال ميلر: "نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا" لتحقيقه.

وأضاف: "نعتقد أن فوائد (إعلان) هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة إلى الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم، ولكن أيضًا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع".

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