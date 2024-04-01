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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

صيد العقارب حلقة 22.. أحمد ماجد يعود للمنزل من جديد

صيد العقارب
صيد العقارب

اطمأن إسماعيل الغول (رياض الخولي) على نجله سامح (أحمد ماجد) أنه لم يصيبه مكروه نهائيًا، وأنه شعر بالملل ما دفعه إلى أن يخرج للتمشية قليلًا حول الفيلا المتواجد فيها، وذلك ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ 22، الذي يعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 22
 

واخبرت سيمون (سماسم) زوجها بأن نجلهما شعر بالملل ما دفعه للخروج بعيدًا عن أي مشاكل، وأنه بخير، وهذا الأمر أغضب إسماعيل الغول كثيرًا، قائلًا: "هو انا حابسه، ابنك باللي عمله دا عرّف بنت ضرغام إنه في مصر، ومخرجش منها، وبقي في خطر، حرام عليه اللي بيعمله فينا دا، هو دلوقتي بقي معاه كل حاجة اطمنتوا إنه مش محتاج حاجة، محدش يزوره خالص نهائي دلوقتي، استنوا لما الوضع يهدي".

 

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ابطال مسلسل صيد العقارب 

يضم مسلسل صيد العقارب نخبة من ألمع النجوم بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام 

 

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول 

 

محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام

 

سيمون في دور سماسم

 

 مجدي بدر محامي

 

 محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم اسمه مصطفي من عائلة ضرغام

محمد علاء جاميكا في دور ياسين

 

 عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، منال سلامة، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

مواعيد عرض الحلقة 22 من صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب في 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it، ويعاد عرض الحلقة بعد الميعاد الأصلي بساعتين، أي يتم عرضها في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، عبر سي بي سي دراما.

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