مسلسل صيد العقارب.. موعد إعادة الحلقة 21

مسلسلات رمضان 2024..

ازداد البحث عن أحداث الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، ويعرض حصريًا عبر شبكة قنوات سي بي سي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

ويرصد "الدستور" موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 21 في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 21

تعرض الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب في الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

وتعرض الحلقة الـ 21 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 21

دارت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل صيد العقارب حوّل اكتشاف عايدة "غادة عبدالرازق" لحملها، وهو الأمر الذي اخفته عن زوجها نجل عائلة الغول "ياسين"، الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء جاميكا، كما أنها تحاول بكل الطرق إيجاد سامح الغول (أحمد ماجد)، قاتل شقيقها كما أنها تحاول إخراج منال سلامة من محاولة قتلها لـ"إسماعيل الغول"، الذي يجسد شخصيته رياض الخولي، وتصاعدت أحداث المسلسل حتي انتهت بكشف عايدة الكثير من الأسرار حوّل عائلة الغول.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 22

تعرض الحلقة الـ 22 من مسلسل صيد العقارب، في تمام الساعة الـ7:30 مساءً، عبر شبكة قنوات cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

عبر شبكة قنوات cbc، وcbc دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.