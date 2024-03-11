الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

أول ظهور للفنان أحمد ماهر في مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

أحمد ماهر في مسلسل
أحمد ماهر في مسلسل صيد العقارب

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1 الذي يعرض على منصة واتش ات من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة غادة عبدالرازق أول ظهور للفنان أحمد ماهر بعد غياب، حيث قام بمصاحبة أبناءه لأداء صلاة الفجر.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

وظهر الفنان رياض الخولي بصحبة زوجته الفنانة سيمون التي قالت له هتوحشين يا أبو السباع، فأخبرها لو لا الاجتماع الهام في الشركة لجلست معكي.

تشهد حلقة اليوم من أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من الأحداث المثيرة، من جانب غادة عبدالرازق التي تلعب دور سيدة تركت أنوثتها للاتجار في أخطر أنواع السموم التي تواجه العديد من الصراعات.

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة غادة عبدالرازق وكوكبة من الفنانين على منصة واتش إت في الساعة 7.5 مساء، بينما يتم عرضه على قناة CBC في السابعة والنصف مساءً في ثاني أيام شهر رمضان.

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ويعرض مسلسل صيد العقارب الذي يتقوم فيه بدور البطولة غادة عبدالرازق بمشاركة العديد من نجوم الفن المصري، صيد العقارب الذي انتجته الشركة المتحدة ضمن دراما رمضان 2024، يوميًا في رمضان في الساعة 7.5 مساء على منصة واتش إت وقناة سي بي سي الساعة السابعة والنصف مساء

قصة مسلسل صيد العقارب

يكشف “صيد العقارب” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن صراع بين غادة عبدالرازق والعديد من الأشخاص، بعد أن تكرت كل شيء واتجهت للاتجار في أخطر أنواع السموم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وتضم قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 العديد من النجوم على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

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