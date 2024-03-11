مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1 الأولى لغادة عبدالرازق

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "صيد العقارب" الذي يعرض على منصة ووتش إت من إنتاج الشركة المتحدة وبطولة غادة عبدالرازق حديثًا مع زوجها الفنان محمد علاء أثناء رقصهما معًا وقالت له أنا نفسي أخلف، وأخبرته على الرغم من ذلك أنها سعيدة جدًا معه، وأشارت له أنها رغم بحثها عن أنجاب ولد إلا أن هذا الموضوع يؤثر فيه أكثر منها.

أحداث مسلسل "صيد العقارب" الحلقة الأولى

تشهد حلقة اليوم من أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ومن إنتاج الشركة المتحدة العديد من الأحداث المثيرة، من جانب غادة عبدالرازق التي تلعب دور سيدة تركت أنوثتها للاتجار في أخطر أنواع السموم والتي تواجه العديد من الصراعات.

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة غادة عبدالرازق وكوكبة من الفنانين، على منصة ووتش إت في الساعة 7.5 مساء، بينما يتم عرضه على قناة CBC في السابعة والنصف مساءً في ثاني أيام شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

ويعرض مسلسل صيد العقارب، الذي يقوم فيه بدور البطولة غادة عبدالرازق بمشاركة العديد من نجوم الفن المصري، صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة ضمن دراما رمضان 2024، يوميًا في رمضان في الساعة 7.5 مساء على منصة ووتش إت وقناة سي بي سي الساعة السابعة والنصف مساء.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويكشف مسلسل صيد العقارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن صراع بين غادة عبدالرازق والعديد من الأشخاص، بعد أن تركت كل شيء واتجهت للاتجار في أخطر أنواع السموم.

أبطال صيد العقارب

وتضم قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 العديد من النجوم على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.