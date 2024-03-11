مسلسلات رمضان 2024.. انطلاق الحلقة الأولى من "صيد العقارب" بعد قليل

تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it" وقناة CBC دراما، بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر ولفيف من الفنانين.

وتشهد حلقة اليوم من أحداث "صيد العقارب" العديد من الأحداث المثيرة من جانب غادة عبدالرازق التي تلعب دور سيدة تركت أنوثتها للاتجار في أخطر أنواع السموم التي تواجه العديد من الصراعات.

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة غادة عبدالرازق وكوكبة من الفنانين، على منصة "ووتش إت" في الساعة 7.5 مساء، بينما يتم عرضه على قناة CBC في السابعة والنصف مساءً في ثاني أيام شهر رمضان.

ويعرض مسلسل "صيد العقارب"، الذي يتقوم فيه بدور البطولة غادة عبدالرازق بمشاركة العديد من نجوم الفن المصري، صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة ضمن دراما رمضان 2024، يوميًا في رمضان في الساعة 7.5 مساء على منصة "ووتش إت" وقناة "سي بي سي" الساعة السابعة والنصف مساء

قصة مسلسل صيد العقارب

ويكشف مسلسل صيد العقارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن صراع بين غادة عبدالرازق والعديد من الأشخاص، بعد أن تكرت كل شيء واتجهت للاتجار في أخطر أنواع السموم.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

وتضم قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 العديد من النجوم على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.