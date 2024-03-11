مسلسلات رمضان 2024| صيد العقارب الحلقة 1.. غادة عبدالرازق لزوجها: محدش بيتخانق مع القدر

شهد "صيد العقارب" الحلقة 1، والذي يعرض على منصة ووتش إت من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحداثا مشوقة، والتي تضمنت اصطحاب الفنان محمد علاء، والذي يدعى ياسين، زوجته غادة عبدالرازق، إلى المعرض الخاص بهم، وسألته ماذا بك يا باشمهندس، فرد عليها والدي عمري ما فهمته، فردت غادة عبدالرازق نفس أسلوب والدي معي، وقال لها ده ظلم، فجاء رد غادة عبدالرازق مفيش حد بيتخانق مع القدر.

فسألته غادة عبدالرارزق ماذا ستأكل، فقال له سنأكل، ولكن ليس بمفردنا هناك ضيف سيحصر لتناول الغذاء معنا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

تشهد حلقة اليوم من أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من الأحداث المثيرة، من جانب غادة عبدالرازق التي تلعب دور سيدة تركت أنوثتها للاتجار في أخطر أنواع السموم التي تواجه العديد من الصراعات.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة الثانية

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل "صيد العقارب" من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة غادة عبدالرازق وكوكبة من الفنانين، على منصة ووتش إت في الساعة 7.5 مساء، بينما يتم عرضه على قناة CBC في السابعة والنصف مساءً في ثاني أيام شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

ويعرض مسلسل صيد العقارب الذي يتقوم فيه بدور البطولة غادة عبدالرازق بمشاركة العديد من نجوم الفن المصري، صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة ضمن دراما رمضان 2024، يوميًا في رمضان في الساعة 7.5 مساء على منصة ووتش إت وقناة سي بي سي الساعة السابعة والنصف مساء.

قصة مسلسل "صيد العقارب"

ويكشف مسلسل صيد العقارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن صراع بين غادة عبدالرازق والعديد من الأشخاص، بعد أن تذكرت كل شيء واتجهت للاتجار في أخطر أنواع السموم.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

وتضم قائمة أبطال مسلسل "صيد العقارب" الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 العديد من النجوم على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.