مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق ملخص الحلقة 22

شهد ملخص الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة، كان أبرز تلك الأحداث هى اعتراف سيمون بابنها عقب طعنة على يد زوجته ولاء الغول ظنا من أنه تربطه علاقة غير شرعية بسيمون التي لا يعلم أحد أنها والدته.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

في ملخص الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، صرخت سيمون على معتز الذي طعن بسكين زوجته، قائلة إبني لتكشف عن مفاجأة مدوية لأول مرة، كما ظهرت علامات الحب الشديد والإعجاب من جانب المقدم حسام ضباط المباحث إلى ميار الغيطي " عائشة ضرغام" ضحية الذئب سامح الغول قاتل اخيها الذي غدر بها بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج، وقطع الضابط حسام وعدا على نفسه بأن يعيد حق عائشة وأن تفتح صفحة جديدة في حياتها.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 22

وكانت قد استكملت الأحداث المثيرة ضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش أت وقنا سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

ويبحث الكثيرين عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.