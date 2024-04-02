الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق ملخص الحلقة 22

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

شهد ملخص الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة، كان أبرز تلك الأحداث هى اعتراف سيمون بابنها عقب طعنة على يد زوجته ولاء الغول ظنا من أنه تربطه علاقة غير شرعية بسيمون التي لا يعلم أحد أنها والدته.

 

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

في ملخص الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، صرخت سيمون على معتز الذي طعن بسكين زوجته، قائلة إبني لتكشف عن مفاجأة مدوية لأول مرة، كما ظهرت علامات الحب الشديد والإعجاب من جانب المقدم حسام ضباط المباحث إلى ميار الغيطي " عائشة ضرغام" ضحية الذئب سامح الغول قاتل اخيها الذي غدر بها بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج، وقطع الضابط حسام وعدا على نفسه بأن يعيد حق عائشة وأن تفتح صفحة جديدة في حياتها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. مفاجأة: معتز ليس عشيق سيمون ابنها

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 22

وكانت قد استكملت الأحداث المثيرة  ضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش أت وقنا سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء 

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

ويبحث الكثيرين عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

ملخص الحلقة22 مسلسل صيد العقارب ملخض الحلقة22 مسلسل صيد العقارب الحلقة19 صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة عشر من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة التاسعة عشر صيد العقارب الحلقة 19 الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

إعلامي يكشف أول صفقات الزمالك في الصيف

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

عيد يذهل الجميع فى "الحشاشين".. موهبة كوميدية استثنائية

خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

المفتي: يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف

المشدد 5 سنوات لعصابة الاتجار في البشر بمنطقة الوايلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق