مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. أحمد ماهر يشيد بخطة عايدة و"معتز" يتعرض للطعن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 ، قامت ولاء بنت اسماعيل الغول بطعن معتز زوجها، عقب سماعها تسجيلات على تليفون طليقها “تامر” تفيد بوجود علاقة غير شرعية بين زوجة أبيها وزوجها الحالي معتز، مما أحدث ارتباك في عائلة الغول، وثالت سيمون عقب ذلك ربنا ياخدك يا ولاء.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 أشاد أحمد ماهر " حسن ضرغام" بما فعلته ابنته غادة عبدالرازق " عايدة" وتحريضها "ولاء" لطعن معتز عقب سماعها تسجيلات سيمون مع زوجها معتز، وقالها لها: “العين بالعين والسن بالسن”.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش أت وقنا سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

ويبحث الكثيرين عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة23 بطولة غادة عبدالرازق، والذي يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش أت، من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية