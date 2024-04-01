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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22| ولاء تنتقم من زوجها بسبب خيانته.. ماذا فعلت؟

صيد العقارب
صيد العقارب

تكتشف عايدة "غادة عبد الرازق" تسجيلًا صوتيًا يكشف خيانة معتز "أحمد جمال سعيد" زوجته ولاء الغول "مي القاضي"، عن طريق طليقها، وهو الأمر الذي أصابها بالزعر الشديد، والحزن وأجهشت بالبكاء، ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، للفنانة غادة عبد الرازق، الذي يعرض عبر شبكة قنوات "سي بي سي"، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "صيد العقارب" تفاصيل الحلقة 22

وتصاعدت  أحداث مسلسل "صيد العقارب"، حتى عودة ولاء الغول "مي القاضي" للمنزل لتكتشف خيانة زوجها معتز "أحمد جمال سعيد"، مع زوجة أبيها سماسم "سيمون"، ما دفعها لقتله، من خلال طعنه بالسكين، وهو الأمر الذي سيكشف سر سماسم ومعتز، وهو أنه نجلها، لأنه بمجرد سقوطه صرخت بصوت مرتفع لتعترف بأنه ابنها.

وضمن أحداث الحلقة الـ22 من  مسلسل "صيد العقارب"، تكتشف عائلة آل ضرغام وجود سامح الغول في مصر، وليس خارج البلاد كما روّج أهله، لتقرر عايدة "غادة عبدالرازق" أخبار الضابط حسام "كريم محجوب".

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يعرض مسلسل "صيد العقارب" عبر قناة "سي بي سي"، وقناة "سي بي سي دراما".


أبطال مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" من بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق، التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
مسلسل صيد العقارب الحلقة 22
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