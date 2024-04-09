مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الأخيرة محور اهتمام الملايين من عشاق الدراما الرمضانية هذا العام 2024 / 1445 حيث تلقى الحلقات الجديدة من الجزء الثامن رواجا كبيرا مؤخرا.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الأخيرة| القبض على آنا يوريفنا

يبحث العديد من المشاهدين عن مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الأخيرة والتي شهدت خطة أنا يوريفنا مينشيكوف لاغتيال سفير اميجوس.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بداية تنفيذ خطة انا يوريفنا مينشيكوف لاغتيال سفير اميجوس الذي يقطن معها في فندق المزاريطة.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 دخول آنا يوريفنا مينشيكوف على مربوحة المطبخ خلال أحداث الحلقة 30، من مسلسل الكبير أوي 8، بحجة مساعدتها ولكن كان غرضها في الأساس هو وضع السم في أكل السفير بعد فشلها في خطتي زرع القنبلة تحت مقعده او اغتيال من خلال شباك غرفتها بسلاح الكلاشينكوف.

​​​​​​وانتهزت آنا يوريفنا مينشيكوف دخولها المطبخ مع مربوحة، ووضعت السم للسفير في الديك الرومي وذهبت لغرفتها، وفوجئت بأن هجرس دخل عليها بصينية أكل السفير، وأعطاها لها، لترفض بشدة الأكل وتدخل عليها مربوحة، وتطلب منها أن تأكل من الطعام طالما دخل لها، وتطلب آنا يوريفنا مينشيكوف أن يشاركوها الطعام وبالفعل يأكل هجرس ومربوحة وأيهم ولم يؤثر فيهم السم لتتعجب وتأكل منه قطعة وتشعر بألم في معدتها.

وأثناء قيام سفير اميجوس بمغادرة فندق المزاريطة تهدده انا يوريفنا بالقتل بالمسدس وتكشف عن هويتها وانها احد أعضاء المافيا وجاءت لاغتيال السفير وتحاول مربوحة إنقاذ الموقف فتطلق رصاصة طائشة من بندقية الكبير تصيب ذراع السفير ويتم ابلاغ الشرطة والقبض على آنا يوريفنا مينشيكوف وينجو سفير اميجوس من محاولة لاغتيال.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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