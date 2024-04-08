مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 29|زرع قنبلة فى فندق المزاريطة

يبحث الجمهور بشكل مكثف عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 29.

ومع اقتراب أحداث الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي من نهايتها تشوق الجمهور لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث بعد تحويل دوار العمودية إلى فندق المزاريطة.

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 29.

أبرز أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 29 مفارقات كوميدية ومثيرة، حيث اصطحب الكبير سفير أميجوس "الفنان محمود الليثى" لتناول الطعام في مطعم فندق المزاريطة، واستغرب الكبير منه بسبب التهامه البشع للأكل بشكل مبالغ وطلب أن يأخذ بواقى الأكل معه في كيس أسود حتى يكمل المتبقى في الغرفة.

وجاءت العميلة الأجنبية والتي تحسد دورها الفنانة أنا يوريفنا مينشيكوف إلى الفندق للنزول فيه، ولكن اتضح أنها جاسوسة وتريد اغتيال سفير أميجوس وأثناء جلوس السفير مع الكبير لمشاهدة الفقرات الترفيهية وضعت له قنبلة خلف الكرسى الذى يجلس عليه.

وتجلس آنا يوريفنا مينشيكوفا على طاولة أخرى، وتبلغ العصابة أنها زرعت القنبلة.

قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرين مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة والعشرين على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

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قصة مسلسل الكبير أوي 8



تدور أحداث الحلقات المقبلة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.





أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم، هم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.