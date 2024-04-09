يتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الأخيرة محركات البحث حيث تشهد أحداثا مثيرة بعد أن استضافت فندق المزاريطة سفير دولة اميجوس ما دفع احد أعضاء المافيا لمحاولة اغتياله.

حاولت الفنانة الروسية آنا يوريفنا مينشيكوف، البحث عن طريقة أخرى لاغتيال السفير بعد فشل تفجير القنبلة التي انفجرت بعيدا عن مكان السفير بعد اكتشاف اشرف لها تحت الطاولة في مطعم الفندق.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الأخيرة| جوني وهجرس يتنافسان

شهد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الأخيرة استخدام آنا يوريفنا مينشيكوف الخطة الثانية لاغتيال السفير، وهو قتله بالرشاش الآلي من غرفتها عن طريق تصويبها عليه من شباك غرفتها، ولكنها لم تستطع إطلاق النار عليه، بسبب وقوفه مع العترة والكبير على حمام السباحة

اقتحم عليها غرفتها فجأة هجرس وجوني في محاولة واحد منهم أن يكسبا ودها،ة وحبها حيث أحضر لها جوني وردا أما هجرس فأحضر دبدوب احمر لتخبرهم أنها لا تحب الورد أو الدباديب وتطلب منهم أن يغادرون الغرفة فورا.

تبدأ عضو المافيا في التفكير في طريقة أخرى لاغتيال سفير اميجوس تستخدم حيلة لدخول المطبخ لمساعدة مربوحة في إعداد الطعام لنزلاء الفندق وتقوم بوضع السم في طعام السفير ولكن تفشل خطتها أيضا بعد أن يقوم هجرس باحضار الديك الرومي غرفتها لتتناوله بمفردها ولكنها ترفض ويصعد ايهم ومربوحة والعترة الي غرفة انا يوريفنا مينشيكوف ويتناولون الديك.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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