كريم عفيفى: تجمعنى كيميا خاصة بعلى ربيع فى "عالماشى"

قال الفنان كريم عفيفي إنه سعيد بالتعاون مجدداً مع النجم علي ربيع في الفيلم السينمائي الجديد "عالماشي" الذي يُعرض حالياً في دور السينما في مصر ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي.

وأضاف “عفيفي” في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه يجمعه بعلي ربيع كيمياء خاصة ومختلفة وبينهما حالة من التفاهم الكبير وهذا ما يظهر خلال الفيلم.

وكشف كريم عفيفي عن شخصيته في العمل، حيث يجسد دور الصديق المقرب من هادي "علي ربيع" الذي يعاني من مرض نادر وتنشأ بينهما مفارقات كوميدية.

فيلم عالماشي

وأقيم، أمس، العرض الخاص لفيلم "عالماشي" بحضور أبطال العمل كل من النجم علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “عالماشي” الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، عددًا من الصور داخل كواليس التصوير التي تجمع أبطال الفيلم، وذلك قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية بأيام قليلة.

وينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، ويجسد خلال أحداث فيلم "عالماشي" تدور أحداثه شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “عالماشي” طرحت الأيام الماضية الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي واحتوى الإعلان على جرعة كبيرة من الكوميديا التي جمعت أبطال العمل.

أبطال فيلم عالماشي

فيلم "عالماشي" يشارك في بطولته كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.