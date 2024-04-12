الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

على ربيع: فيلم "ع الماشى" عبارة عن قنبلة ضحك فى العيد

بوستر فيلم عالماشي
بوستر فيلم عالماشي

أعرف الفنان علي ربيع عن سعادته بعرض فيلم عالماشي، ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي وقال إن الفيلم مهم وقصته جديدة وممتعة للغاية، مشيرا إلى أنه شهد حالة من الحب بين الجمهور والنقد للعمل وكشف عن كواليس العمل وشخصيته فيه.

وأوضح أن قصة فيلم "ع الماشي"  تدور في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي والذي يجسد شخصيته، يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

أفلام عيد الفطر المبارك

ووعد علي ربيع جمهوره بقنبلة ضحك كوميدية في الفيلم، مشيرا إلى أن الدور الذي يلعبه جديد ومختلف ولم يقدمه من قبل في أي عمل سينمائي.

وأكد على ربيع، أن تحضيرات الفيلم استغرق عام كامل لأن الدور  صعب  يعتمد على الحركة  وهو ما أرهقه نفسيا وبدنيا، خاصة وأن التصوير كان يستمر أحيانا ل 14 ساعة يوميا.

وأواضح أن شخصية هادي بالفيلم صعبة ولها تحولات كثيرة، كما أن التصوير كان مرهق للغاية ولكن الكواليس كوميدية مثل قصة الفيلم بالظبط، مشيرا إلى أنه لا تشغله المنافسة مع الأفلام الأخرى لأن كل فنان له جمهوره متمنيا النجاح للجميع.

وقال الفنان علي ربيع إنه سعيد بردود أفعال الجمهور والنقد عقب العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد “ع الماشي” الذي انطلق عرضه أمس بدور العرض السينمائي في مصر ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي. 

وأقيم مساء الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "ع الماشي" بحضور أبطال العمل كل من النجم علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

أفلام عيد الفطر المبارك افلام عيد الفطر عيد الفطر الفنان علي ربيع فيلم عالماشي

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