السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مؤلف "مسار إجبارى": الشركة المتحدة أنقذت الدراما المصرية

امين جمال
امين جمال

قال السيناريست أمين جمال، مؤلف مسلسل "مسار إجباري"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنقذت الدراما المصرية. 

وأضاف أمين جمال: الشركة المتحدة قدمت لنا كل الإمكانيات المادية والمعنوية للعمل بكل أريحية، وخلقت جوًا مناسبًا للكتّاب للإبداع وتقديم أفكار جديدة. 

ووجّه السيناريست أمين جمال الشكر للقائمين على الشركة المتحدة، لما يبذلونه من مجهود جبار في اقتناء سيناريوهات الأعمال الدرامية وحرصهم على تقديم الأفضل للمشاهد المصري والعربي. 

وأكد أن موسم دراما رمضان 2024 موسم درامي مميز واستثنائي من حيث ضخامة الإنتاج والقصص المطروحة، والتي حرصت الشركة المتحدة على أن تكون متنوعة وتمس الجمهور المصري. 

مسلسل مسار إجباري 

وشارك السيناريست أمين جمال في النصف الأول من  موسم شهر رمضان 2024 في كتابة سيناريو وحوار مسلسل "مسار إجباري". 

مسلسل مسار إجباري هو  أول  إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجال الدراما التليفزيونية، والتي تعرض على 15 حلقة فقط.

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

وجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ونور محمود ومي الغيطى ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

أمين جمال السيناريست أمين جمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان الشركة المتحدة مسلسل مسار اجباري

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