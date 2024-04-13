تفاصيل مسلسل انترفيو لرنا رئيس وموعد عرضه على منصة watch it

تستعد منصة watch it لعرض أولى حلقات مسلسل انترفيو للنجمة الشابة رنا رئيس نهاية شهر أبريل الجاري.

مسلسل انترفيو لرنا رئيس

ويعد مسلسل انترفيو احد الانتاجات الاصلية والحصرية لمنصة watch it التي عكفت مؤخرا على تقديم محتوى درامي متميز للجمهور المصري والعربي.

و استطاعت منصة watch it خلال الفترة الماضية أن تصبح من أهم المنصات الإلكترونية في مصر والعالم العربي لتقديمها لمحتوى متميز.

وطرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية البرومو الدعائي لمسلسل انترفيو استعدادا لعرضه.

موعد عرض مسلس انترفيو على منصة watch it

يعرض مسلسل انترفيو من بطولة النجمة الشابة رنا رئيس نهاية شهر أبريل الجاري بواقع حلقتين كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ويتكون مسلسل “إنترفيو” من 10 حلقات ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء اسبوعيا.

كانت الشركة المنتجة لمسلسل إنترفيو قد طرحت في وقت سابق البرومو الرسمي للعمل بطولة الفنانة رنا رئيس، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وسيطر على البرومو الإثارة والتشويق ومزيج من الرومانسية.

ويتبين من خلال أحداث مسلسل إنترفيو، أن رنا رئيس تواجه أزمة ما في حياتها، بسبب خوفها من الدخول في علاقات عاطفية، إذ قالت: أنا بخاف من العلاقات علشان كده عمري ما دخلت في قصة حب حقيقية، أنا كتلة كلاكيع.

وخلال أحداث المسلسل يحاول الفنان خالد شباط أن يدخل معها في قصة حب ويطلب يدها للزواج، ولكنها تخشى ذلك، إلا أنه يلح عليها بأن تتعرف عليه وتعطي له فرصة

أبطال مسلسل إنترفيو

مسلسل إنترفيو، وهو أولى بطولات رنا رئيس المطلقة، ويشاركها في بطولته كل من الفنان خالد شباط، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، سارة نور، ميدو عادل، منة سماحة، خالد جواد، وغيرهم، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي.

يهمك أيضا: