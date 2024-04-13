السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من "قلعة آلموت".. صنَّاع "الحشاشين" ضيوف لميس الحديدى غدًا على "ON"

برنامج كلمة اخيرة
برنامج كلمة اخيرة

يحِلّ أبطال وصنَّاع مسلسل "الحشاشين" ضيوفًا في حلقة خاصة من برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON" اليوم السبت، وغدًا الأحد، في تمام التاسعة مساءً.

ويكشف فريق عمل "الحشاشين" خلال حلقتي البرنامج، عن تفاصيل العمل الدرامي الضخم الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان الماضي، والذي اعتبره الكثيرون نقلة مهمة في تاريخ الدراما المصرية.

مسلسل "الحشاشين"

وتستضيف "الحديدي" صنَّاع العمل في مواقع التصوير الأصلية للمسلسل، ومن بينهم الفنان كريم عبدالعزيز، الذي أكد أن دور "حسن الصبَّاح" كان التحدي الأكبر في مسيرته الفنية.

ومن بين ضيوف الحلقات أيضًا مخرج العمل بيتر ميمي، والكاتب عبدالرحيم كمال، في حوارٍ مُطوَّل حول صناعة العمل الذي استغرق عامين من الإعداد والتصوير، بالإضافة إلى الديكور، والمؤثرات البصرية للمعارك، وكذلك أعمال المونتاج.

وينضم للحوار أيضًا عددٌ من الفنانين المشاركين في العمل من بينهم: سوزان نجم الدين (الينار)، نضال الشافعي (الشيخ الغزالي)، سامي الشيخ (برزك أميد)، ومجموعة من الشباب المشاركين في العمل مثل: أحمد عبدالوهاب (يحيي)، سارة الشامي (نورهان)، محمد يوسف (صهبان).

كواليس برنامج كلمة اخيرة
برنامج كلمة أخيرة 

أبطال مسلسل "الحشاشين"

ويؤرخ مسلسل "الحشاشين" لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية "حسن الصبَّاح"، التي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

كلمة أخيرة برنامج كلمة اخيرة كلمة أخيرة لميس الحديدي أبطال الحشاشين في كلمة اخيرة الحشاشين قلعة آلموت

مواد متعلقة

آية سماحة لـ"الدستور": فيلم "ع الماشى" عمل مختلف وقصته جديدة

إيرادات "فاصل من اللحظات اللذيذة" تتجاوز 7 ملايين جنيه فى ثالث أيام العيد

على ربيع يحقق 2 مليون و250 ألف جنيه إيرادات بفيلم "عالماشِى"

على ربيع: فيلم "ع الماشى" عبارة عن قنبلة ضحك فى العيد

618 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في أول ليلة عرض

كريم عفيفى: تجمعنى كيميا خاصة بعلى ربيع فى "عالماشى"

مصطفى غريب: أتمنى تقديم جزء تاسع من الكبير أوى وسأكون أول المتحمسين

مليون و188 ألفًا إيرادات فيلم "شقو" فى أول ليلة عرض

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل|"التعليم" تُجهض تكرار سيناريو "لجان ولاد الأكابر" فى امتحانات الثانوية العامة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

ضربة الـ18 مليونًا.. "الداخلية" تُجفف السوق السوداء للدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة