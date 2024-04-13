السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تترات دراما المتحدة رمضان 2024.. آلاف من عمليات البحث على المنصات الصوتية ومقاطع الفيديو

دراما المتحدة رمضان
دراما المتحدة رمضان 2024

شهدت تترات مسلسلات موسم دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى شهر رمضان 2024 آلاف من عمليات البحث عبر المنصات الصوتية ومقاطع الفيديو الشهير "يوتيوب"؛ ومن أبرزها مسلسلات "الحشاشين"، و"جودر"، و"محارب" و"بابا جه"، و"سر إلهي" و"صعيد العقارب"، والعديد من الأعمال التى تضمنت تترات لترويجها وقدمها العديد من نجوم الطرب والغناء.

وائل الفشنى يتفوق في غناء تتر "الحشاشين" و"بيت الرفاعي"

حقق الفنان وائل الفشني نجاحًا كبيرًا بغنائه تتر مسلسل "الحشاشين"، من بطولة الفنان الكبير كريم عبدالعزيز؛ وكذلك بغنائه تتر مسلسل "بيت الرفاعي" للفنان الكبير أمير كرارة ضمن الموسم الرمضانى 2024، وتصدرت تترات "الحشاشين" و"جودر" عمليات البحث على موقع "يوتيوب" طوال شهر رمضان المبارك، حيث حققت الآلاف من عمليات البحث عليها.

لينا شاماميان تتألق في غناء تتر "جودر"

وتألقت الفنانة لينا شاماميان في غناء تتر مسلسل "جودر"، من بطولة النجم ياسر جلال ونخبة من النجوم والفنانين، وشهدت عمليات البحث عن تتر "جودر" نسبة كبيرة من المستخدمين على "يوتيوب".

رضا البحراوي يقدم "جيتي عليا" في "محارب"

واختار الفنان رضا البحراوي تقديم أغنية "جيتي عليا" في تتر مسلسل "محارب"، من بطولة الفنان الكبير حسن الرداد، وذكر خلالها جميع أسماء فريق عمل مسلسله الجديد "محارب".

أكرك حسني.. وبابا جه

وبالمثل فعل مواطنه أكرم حسني، الذي طرح أغنية "بابا جه" للترويج لمسلسله، الذي يحمل الاسم ذاته.

حمزة نمرة وسر إلهى

وقدم حمزة نمرة لأول مرة تتر مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، والمكون من 15 حلقة، ولقيت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فور طرحها بسبب فكرة الأغنية المختلفة.

نوال الكويتية وتتر صيد العقارب

أما نوال الكوتيية فقدمت تتر مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وهي المرة الأولى التي تؤدي أغنية بصوتها في مسلسل مصري يعرض خلال شهر رمضان.

الحشاشين بيت الرفاعي تترات مسلسلات صعيد العقارب بابا جه

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