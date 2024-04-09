الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تختتم العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت فرقة القاهرة المسرحية العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" الذي قدمته لمدة 6 ليال على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن نص "الطاحونة الحمراء" للكاتب الأسترالي باز لورمان، وتدور أحداثه حول تجارب الحياة بما تحمله من صراعات بشرية في هذا العالم المزدحم بالقسوة، الذي يتصارع فيه الجميع بغرض الحصول على المال وحب التملك.

وأوضح مخرج العرض حسام التوني، أن العمل المسرحي يعد بمثابة تجربة جديدة بمسرح الثقافة الجماهيرية، حيث تم تقديمه في قالب استعراضي غنائي "لايف"، ليصور كيف تدور أحداث الحياة الأشبة بالطاحونة التي تدور فتطحن ما يدور بين رحاها دون هوادة.

"الطاحونة الحمراء" أداء محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو على، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روجيه مايكل، قطب محمد، إعداد مسرحي أحمد حسن البنا، دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد، تأليف موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، كيروجراف محمد بحيرى، هندسة صوتية عمر زيكو، ماكياج رامي جمال، مخرج منفذ أسامة جميل، ومساعد مخرج أبانوب سعيد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتم تقديمه بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

ثقافة الغربية تقدم ورشا فنية للأطفال احتفالا بعيد الفطر

على جانب آخر، نظم فرع ثقافة الغربية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني احتفالا بعيد الفطر، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الطفل بطنطا، ورشة تصميم لوحات تعبيرية عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، باستخدام الكانسون الأبيض، والألوان الفلوماستر، بجانب ورش مماثلة أقيمت بكل من مكتبتي قرية الأطفال، وسمنود الثقافية، وبيوت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، السنطة، وكفر الزيات.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، نظمت مكتبة دار الكتب بطنطا، لقاء بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل اليتيم" تضمن مناقشة احتياجات الطفل المعرفية والنفسية، وكيفية دمجه في المجتمع بشكل إيجابي، كما شهد قصر ثقافة غزل المحلة لقاء مماثلا بعنوان "بناء شخصية الطفل اليتيم" للتأكيد على أهمية تقديم الدعم النفسي وتوفير الرعاية له.

فرقة القاهرة المسرحية العرض المسرحي الطاحونة الحمراء قصر ثقافة روض الفرج للهيئة العامة لقصور الثقافة للكاتب الأسترالي باز لورمان

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