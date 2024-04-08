الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

هشام عزمى يفتتح معرض "مخرجات الورش الفنية" بالأعلى للثقافة (صور)

افتتاح المعرض الفني
افتتاح المعرض الفني لمخرجات الورش الفنية

افتتح الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور هابي حسني مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس؛ منذ قليل، المعرض الفني لمخرجات الورش الفنية؛ التي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على مدار شهر رمضان الكريم في الخميس من كل أسبوع بدءً من الخميس 21 مارس إلي 11 رمضان وحتى الخميس 4 أبريل الى 25 رمضان؛ بمشاركة الأطفال من سن 6 سنوات: 15 سنة والشباب من سن 15: 25 سنة بهدف تنمية مهاراتهم وربطهم بالمناسبات والعادات المصرية بما يحافظ على الهوية المصرية؛ بالإضافة إلى التعريف بالمعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في منطقة شارع المعز؛ وكذا التعريف بتقنيات وأنواع ومهارات الخط العربي الأصيل.

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هشام عزمي يفتتح المعرض الفني لمخرجات الورش الفنية بالأعلى للثقافة

4 ورش فنية في المعرض الفني 

وتضمنت الورش 4 ورش فنية متنوعة على النحو التالي: الورشة الأولى بعنوان " تصنيع فانوس رمضان" بمقر كلية الفنون التطبيقية، والورشة الثانية "تصنيع زينة رمضان" بمقر كلية الفنون التطبيقية"، الورشة الثالثة "التصوير الفوتوغرافي للمساجد والعمارة الإسلامية بالموبايل " بشارع المعز، الورشة الرابعة" الخط العربي" بمقر كلية الفنون التطبيقية، في ختام شهر رمضان الكريم على مدار يومي الأحد والإثنين 7، 8 أبريل 2024 ببهو المجلس الأعلى للثقافة؛ حيث يفتتح المعرض مساء  الأحد الموفق 7 أبريل 2024 في تمام التاسعة مساءً.

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هشام عزمي يفتتح المعرض الفني لمخرجات الورش الفنية بالأعلى للثقافة

30 أبريل آخر موعد للتقدم لمسابقة المواهب الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة

على جانب آخر، تستمر الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، في تلقى طلبات التقدم للدورة السابعة من مسابقة المواهب الأدبية دورة الدكتور جابر عصفور 2023/24، على أن يكون جمهور المسابقة من مصر والإ يزيد السن على 35 عامًا، على أن يكون آخر موعد للمشاركة يوم 30 أبريل المقبل.

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هشام عزمي يفتتح المعرض الفني لمخرجات الورش الفنية بالأعلى للثقافة

مجالات الإبداع المتاحة بالمسابقة هى: الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، أدب الأطفال، الدراسات الأدبية، ومن المقرر الإعلان عن تاريخ نتائج المسابقة فى يونيو 2004، وتنقسم الجوائز ثلاثة أقسام الأولى 5000 جنيه، والثانية 4000 جنيه، والثالثة 3000 جنيه.

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هشام عزمي يفتتح المعرض الفني لمخرجات الورش الفنية بالأعلى للثقافة
الدكتور هشام عزمي للمجلس الأعلى للثقافة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة المعرض الفني لمخرجات الورش الفنية المناسبات والعادات المصرية

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