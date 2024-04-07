"الأعلى للثقافة" يعلن مسابقة المواهب الأدبية للشباب دورة جابر عصفور بدورتها السابعة

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات برئاسة الدكتورة إيمان نجم؛ التابعة للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن فتح باب التقديم لمسابقة المواهب الأدبية للشباب تحت سن 35 سنة؛ دورة المفكر الراحل الأستاذ الدكتور جابر عصفور بدورتها السابعة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتتضمن المسابقة مجالات الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر فصحى، ديوان شعر عامية، أدب الأطفال، الدراسات الأدبية، ويستمر التقديم للمسابقة حتى يوم 30 أبريل 2024، وتعلن المسابقة في شهر يونيو 2024.

جابر أحمد عصفور (ولد في المحلة الكبرى في 25 مارس 1944 - 31 ديسمبر 2021) كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي مصري، كان رئيس المجلس القومي للترجمة، وأمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة في مصر ووزيرًا للثقافة فيها.

حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، ودرجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، ودرجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973).

عمل جابر عصفور بالسلك الأكاديمي بكلية آداب جامعة القاهرة منذ عام 1966، حيث عين معيدًا بقسم اللغة العربية بالكلية في 19 مارس 1966، حصل على درجة مدرس مساعد في 29 نوفمبر 1969، ثم مدرس في 18 يوليو 1973، عمل أستاذًا مساعدًا زائرًا للأدب العربي بجامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية (أغسطس 1977 ـ أغسطس 1978)، أستاذ زائر للنقد العربي – بجامعة هارفارد الأمريكية (1995)، ووزيرا للثقافة 31 يناير 2011 خلفا للوزير السابق فاروق حسني حتي استقال من وزارة الثقافة 9 فبراير 2011 لأسباب صحية.، وكان وزير الثقافة للمرة الثانية من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

من أبرز مؤلفاته: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. (القاهرة: دار المعارف) (1973)، مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي. (القاهرة: دار الثقافة) (1978)، المرايا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسين. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) (1983)، الإحيائية والإحيائيون ـ دار الثقافة للإحياء، كلية الآداب جامعة القاهرة وغيرها.