تعرف على أبرز فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة فى عيد الفطر المبارك

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامجها بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، يضم عروضا مسرحية لفرق الهيئة في القاهرة والمحافظات، نستعرضها في التقرير التالي:

1- يشهد مسرح السامر بالعجوزة، الأربعاء الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حفلًا غنائيًا يحييه الفنان سامح يسري.

2- ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، الجمعة الموافق 12 أبريل بالمشاركة مع فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب وفرقة ستاند أب كوميدي.

3- تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أحدث أفلام عيد الفطر "شقو - أسود ملون - فاصل من اللحظات اللذيذة" بسينما الشعب في 18 قصر ومركز ثقافي في 16 محافظة بسعر مخفض 40 جنيها للتذكرة.

4- تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة سبع عروض مسرحية مجانية ضمن الموسم المسرحي الحالي لقصور الثقافة بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والوادي الجديد وسوهاج.

5- تقدم الهيئة للعامة لقصور الثقافة عددا من العروض الفنية المتنوعة في الفنون الشعبية والموسيقى وحفلات بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بالمحافظات وفي أماكن التجمعات والنوادي.

6- تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة المتنوعة ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بأحياء المحروسة وأهالينا والخيالة وروضة السيدة زينب والأسمرات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.