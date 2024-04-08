1300 فعالية ومعرض فيصل وحياة كريمة.. حصاد قصور الثقافة في رمضان

ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامج "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في القاهرة وفي 6 محافظات مصرية مثلت أقاليم مصر كافة، بالإضافة إلى احتفالات رمضان بجميع المحافظات، وشهدت برنامج الفعاليات زخما كبيرا وإقبالا وتفاعلا جماهيريا تجاوز الآلاف طوال فعاليات شهر رمضان التي وصل عددها إلى 1387 فعالية في ليالي رمضان في 10 ليالي رمضانية في 4 مواقع مركزية بالقاهرة وهي قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح السامر بالعجوزة، وقصر السينما بجاردن سيتي، و6 محافظات مركزية مثلت جميع الأقاليم وهي الأقصر والمنيا والإسماعيلية والفيوم والبحيرة والدقهلية، بخلاف أكثر من 2465 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بجميع محافظات مصر طوال شهر رمضان.

الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

نفذت الهيئة فعاليتها في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب على مدار 10 ليال، وبلغت إجمالي عدد الفعاليات المقدمة 190 فعالية تضمنت 10 عروض راوي من بلدنا "السيرة الهلالية" لفرقة الفنان محمد عزت والفنان عز الدين نصر الدين، 10 أمسيات بواحة الشعراء شارك بها عدد كبير من الشعراء من جميع المحافظات، 6 لقاءات ضمن برنامج عطر الأحباب الذي يلقى الضوء على سيرة حياة كثير من المبدعين الراحلين ومنهم د. سعيد عبده أحد أعلام الطب الوقائي، الأديب الدكتور محمد زكريا عناني، والشعراء عبد الدايم الشاذلي، محمد كشيك، محمد الراوي، وفتحي عبد الله، 10 مناقشات وإضاءات حول إصدارات قصور الثقافة، ومنها ديوان "أردية مهترئة لديونيسوس"، للشاعر أمل سالم، وقدم مقاربات نقدية للديوان الناقد د. رضا عطية، المجموعة القصصية "شطحات منسية" للكاتب د. أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق، كتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" لتقي الدين على بن عبد القادر المقريزي، تحقيق ودراسة د. عطية أبو رية، د. عبدالمعطي سمسم، رواية "رحلة رجل الزمن القديم" ليوغه، ترجمة د. محسن الفرجاني، كتاب "قهاوي الأدب والفن في القاهرة"، للمؤلف عبد المنعم شميس، كتاب "كانت أيام.. حاجات من زمن فات" للكاتب الصحفي زياد فايد، ولقاء حول "مجلات الأطفال بين الواقع والمأمول"، ومناقشة نقدية لكتاب "الخطاب السياسي في السينما المصرية" د. مريم وحيد، وشهدت فعاليات الحديقة تنفيذ 10 ورش حرفية لذوي القدرات الخاصة، 10 ورش لاكتشاف المواهب، 10 مسابقات ثقافية، 111 ورشة متنوعة للأطفال، 9 عروض فنية تنوعت بين الانشاد الديني، الموسيقي العربية، التنورة التراثية، والكورال، إضافة إلى 4 معارض متنوعة دائمة هم معرض لذوي القدرات الخاصة، معرض فني، معرض للمنتجات الحرفية والتراثية، معرض إصدارات قصور الثقافة.

قصر ثقافة روض الفرج

نفذت الهيئة فعاليتها في قصر ثقافة روض الفرج على مدار 10 ليال، وبلغ إجمالي عدد الفعاليات المقدمة 232 فعالية متنوعة، تضمنت 11 محاضرة، 71 ورشة للفنون والابتكار للأطفال، 117 ورشة للحرف الفنية واليدوية والتراثية، 11 عرضا مسرحيا عرائس، 9 عروض فنية تنوع بين الموسيقي العربية والغناء الشعبي والآلات الشعبية، 5 عروض للسيرة الهلالية، 8 ورش حكي وألعاب شعبية، إضافة إلى معرض للحرف الفنية واليدوية والتراثية.

مسرح السامر

على مدار 15 ليلة، نظمت الهيئة بمسرح السامر العرض المسرحي «الدر المكنون» الذي تناول ملامح من السيرة النبوية وقصة ثلاثة من الصحابة، والعرض من تأليف وأشعار سراج الدين عبدالقادر، وفكرة وإخراج للفنان ياسر صادق وانطلق يوم 12 رمضان واستمر حتى 26 رمضان، ويوم 27 رمضان أقامت الهيئة حفلا فنيا بـمناسبة ليلة القدر استهلت الفعاليات بمجموعة متميزة من الفقرات الاستعراضية قدمتها فرقة التنورة التراثية واختتم بعرض فني لمداح الرسول الفنان أحمد الكحلاوي.

قصر السينما

قدم قصر السينما عددا من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان بلغت 96 فعالية تضمنت 29 فيلما سينمائية، 8 عروض فنية تنوعت بين الانشاد الديني، الموسيقي العربية، الموسيقي والغناء، الكورال، 4 عروض مسرحية، 42 ورشة فنية، 12 رحلة ثقافية وفنية لأطفال المناطق الآمنة بديل العشوائيات إلى القصر، بجانب حفل فني لعيد الأم.

برنامج حافل في 6 محافظات تمثل أقاليم مصر كافة

كما نظمت الهيئة احتفالاتها في 6 محافظات مصرية مثلت أقاليم مصر كافة، وهي ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، وميدان السواقي في الفيوم، ومكتبة مصر العامة بدمنهور في محافظة البحيرة، وستاد المنصورة الرياضي بالدقهلية، وقصر ثقافة الإسماعيلية، والنادي الرياضي بالمنيا.

وقد بلغ إجمالي عدد الفعاليات بهذه المحافظات 867 فعالية، على مدار 10 ليال بكل منها تضمنت 187 عرضا فنيا، 39 عرضا للأطفال، 100 أمسية شعرية، وشهدت ليالي رمضان الاحتفاء بأكثر من 50 مبدعا من أعلام الثقافة والأدب، تقديرا وعرفانا بدورهم وما قدموه خلال مشوارهم الأدبي، من خلال برنامج "العودة إلى الجذور" المعني بتكريم القامات الثقافية والأدبية كافة لاسيما في مسقط رؤوسهم، من خلال تناول سيرتهم الذاتية، وبرنامج "عطر الأحباب" المعني بإحياء ذكرى الراحلين من الأدباء والمثقفين، وقد تم تنفيذ 27 فعالية ضمن برنامج عطر الأحباب، 27 فعالية ضمن برنامج العودة إلى الجذور، 139 محاضرة وندوة، 268 ورشة متنوعة ما بين فنية وحرفية، 68 ورشة حكي، 5 عروض سينما، 7 معارض للكتاب إلى جانب المسابقات واكتشاف المواهب.

محافظات مصر تتزين في احتفالات رمضان

كما نظمت الهيئة برنامجًا ضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بمحافظات "القاهرة، القليوبية، بني سويف، الجيزة، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، مطروح، قنا، أسوان، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء"، بلغت إجمالي الفعاليات بها 2465 فعالية، تنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية وورش وعروض الأطفال ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

المشروع الثقافي الإسكان المطور بديل العشوائيات

قدمت قصور الثقافة بالمشروع الثقافي للإسكان المطور بديل العشوائيات خلال فعاليات ليالي رمضان، أكثر من 50 فعالية، لأبناء أحياء "روضة السيدة، أهالينا، المحروسة" وتضمنت الفعاليات ورشا فنية وحرفية، عروض فنية، عروض عرائس، كما نظمت الهيئة زيارات عدة إلى قصر السينما قدمت لهم الهيئة خلالها ورش رسم على الوجه وعروض أفلام سينمائية وعروض فنية وغيرها، بخلاف المشاركة في قوافل السعادة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

مشاركة الهيئة في مبادرة "أنت الحياة"

في إطار التعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» شاركت الهيئة في مبادرة "أنت الحياة" وقد بلغ إجمالي عدد الفعاليات على مدار الشهر 43 في 12 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، دمياط، السويس، بني سويف، المنيا، الشرقية، الدقهلية، وتضمنت الفعاليات ورش فنية وتشكيلية، رسم على الوجه، عروض عرائس للأطفال، عروض فنية للكبار.

مشاركة الهيئة في معرض فيصل

شاركت هيئة قصور الثقافة بفعاليات معرض فيصل للكتاب في دورته ال 12، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأحدث إصداراتها بأسعارها المخفضة، ومن هذه الإصدارات مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، كما فدمت عددا من الأعمال التي لاقت رواجا كبيرا ومنها رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، وكتاب "البخلاء" للجاحظ، والإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي، إعادة إنتاج التراث الشعبي للدكتور سعيد المصري، "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبدالبصير، "تاريخ سيناء القديم والحديث" لنعوم شقير، "مذكرات هدى شعراوي"، و"موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم"، الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، "مذكرات مجنون" للوشون، وغيرها من إصدارات الهيئة، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال.

وقدمت قصور الثقافة أكثر من 91 فعالية على مدار أيام المعرض تنوعت بين الورش الحرفية والتراثية في مجالات "الخيامية، السجاد، الكليم، الحصير المرسم، الخزف، منتجات الخرز"، وورش الفنون التشكيلية للأطفال، كما قدمت فرق الهيئة مجموعة من العروض منها النيل للموسيقي والغناء الشعبي، روض الفرج للإنشاد الديني، كورال مركز الجيزة، التنورة التراثية.

عروض فنية متنوعة بالتعاون مع عدد من المؤسسات

كما نظمت الهيئة 23 عرضا فنية لفرقها الفنية في المركز الثقافي بمدينة الشروق، مركز شباب منشية ناصر، دار الكتب والوثائق القومية، الهيئة الإنجيلية، الأوبرا، قصر الأمير طاز، جميعة الرواد، نادي الشرطة، نادي 6 أكتوبر، جمعية مصر الجديدة، قصر محمد على بالمنيل، مسرح خالد محى الدين بالبدرشين، كلية التربية الفنية بالزمالك، جمعية المتفوقين بالعباسية، النادي الاجتماعي للإنتاج الحربي، مركز شباب المعصرة.

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