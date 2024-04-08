رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض "تجربة شخصية 2" بالهناجر

يضم 58 عملا لعشرة فنانين غير دارسين للفن التشكيلي..

افتتح عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض "تجربة شخصية 2"، مساء أمس الأحد، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

جاء الافتتاح بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والفنانة فيفيان البتانوني مدير عام الفنون التشكيلية، والفنان بدوي مبروك القومسيير العام، ونخبة من الإعلاميين والفنانين التشكيليين، ويستمر المعرض حتى 12 من الشهر الحالي.

استهلت الفعاليات بتفقد المعرض الفني الذى يضم 58 عملا فنيا، لعشرة فنانين مبدعين غير دارسين للفن التشكيلي، من مختلف الأجيال والاتجاهات والمدارس الفنية وهم بهاء خاطر، إيمان عاطف، أسماء محمد، مريم رضا، محمد عبد الرحمن، هاني رمضان، حربي حسان، محمود عرفة، سمير العدوي، حسام خالد.

ويضم المعرض المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعكس المشاعر والتجارب الذاتية، من خلال رسم الواقع المجتمعي للمشاركين وفقا لرؤيتهم الإبداعية ومدى تأثرهم بالبيئة المحيطة.

أكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة أن قصور الثقافة تواصل رسالتها في دعم المبدعين في جميع المجالات تحقيقا لرسالتها المجتمعية، وفي ضوء استراتيجية شاملة لوزارة الثقافة تنفذ برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتهدف لإلقاء الضوء على الثراء الكبير الذي تتمتع به الأرض المصرية وأبنائها من فنون مميزة، مشيرا أن المعرض يضم أعمالا رائعة لفنانين موهوبين عبروا بأعمالهم عن أفكارهم وشخصياتهم، مضيفا أن الهيئة تقدم كل الدعم لهم وتولي الفنون التشكيلية والحرف اليدوية أهمية خاصة في برامجها الفنية بجميع المحافظات.

واختتم كلمته بتهنئة الفنانين المشاركين بمنجزهم الفني وقدم الشكر للإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للفنون التشكيلية وللقومسيير العام على الجهد المبذول لإخراج المعرض بهذه الصورة المشرفة.

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم أن المعرض يأتي استكمالا لأنشطة مكثفة تشهدها الشئون الفنية خلال الفترة الأخيرة في جميع المجالات في الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والفنون الشعبية والموسيقى، لما لهذه الفنون من دور كبير في تنمية الذائقة الفنية وتأدية رسالة المؤسسة المعنية في المقام الأول برعاية المبدعين من أبناء مصر بجميع المحافظات، وأعرب عن سعادته بمنتج المعرض والأعمال المشاركة به، مقدما شكره لرئيس الهيئة لحرصه على الدعم المتواصل لأنشطة الإدارة، وشكره للزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ، ومهنئا جميع الفنانين المشاركين.

وفي كلمتها أعربت الفنانة فيفيان البتانوني عن سعادتها بإقامة المعرض للمرة الثانية بهدف اكتشاف الموهوبين الذين لم يدرسوا الفنون بشكل أكاديمي، ولديهم موهبة بالفطرة ورؤية شخصية متميزة، وأضافت أن المعرض هذا العام يوجد به تنوع كبير في الأعمال بين التصوير الفوتوغرافي والجرافيك والنحت، مشيرة أن الفنانين المشاركين لديهم تجربة شخصية خاصة جدا ذات خصوصية مميزة تعبر عن بيئاتهم وأحلامهم وإحساسهم.

وأشار الفنان بدوي مبروك أن المعرض يضم 58 عملا فنيا في مجالات مختلفة التصوير، النحت، الرسم، الفوتوغرافيا وهم فنانون مبدعون غير دارسين للفنون ولكن لدى كل منهم تجربة شخصية ورؤية في التعبير عن إبداعاتهم، موضحا أن المعرض يهدف إلى دعم الفنانين التشكيليين بمختلف المحافظات وتشجيع الموهوبين والمبدعين منهم على المشاركة في الحركة التشكيلية والتعرف على كبار الفنانين ومدارسهم الفنية المختلفة، وإتاحة الفرصة لهم باختيار الأسلوب الفني المناسب لطبيعة كل فنان، والعمل على تكوين تجربة شخصية لكل منهم.

وعن الأعمال الفنية بالمعرض أوضح الفنان بهاء خاطر أنه يعبر من خلال لوحاته عن أحلام وطموحات الشباب فى المجالات المختلفة ومراحل الطفولة وله أسلوب بسيط يستطيع أن يصل به إلى كل متلقي لأعماله الفنية.

وعن رؤيتها الفنية للوحاتها الأربعة المشاركة بها أوضحت الفنانة إيمان عاطف أن اللوحات تنتمي

لفن البورتريه وتكويناته المختلفة بألوان الزيت وهي دراسة تفصيلية للظل والنور وإظهار الملامح وتمويجات الشعر وألوان البشرة، أما العملان الآخران فأوضحت أنها استخدمت التشكيل بالكولاچ مع ألوان أكريليك.

وأشارت الفنانة أسماء محمد إلى أنها عبرت خلال لوحاتها الفنية عن عادة شعبية معروفة "السبوع المصري" لأنه يرجع إلى قدماء المصريين وتميزت به مصر عن بقية الدول حتى الآن.

وأضافت الفنانة مريم رضا أن لوحاتها تعبر عن موضوعات مختلفة برؤية وزاوية مختلفة مثل مشهد الاحتفال بالمولد وترقب قارة أفريقيا وبائع العيش "الخبز" وغيرها من الموضوعات المتنوعة باستخدام أدوات فنية مختلفة.

وعن مشاركته بالمعرض أوضح الفنان محمد عبد الرحمن أنه يعمل على تغيير فكرة التصوير الفوتوغرافي والرسم بالكاميرا من خلال لقطات مجمعة في كادر واحد لعدة أماكن مختلفة لإخراج عمل متميز لتقديم رؤية جديدة للتصوير الفوتوغرافي ذات تأثيرات متميزة لإبراز العمل الفوتوغرافي بشكل مختلف ومميز.

وتحدث الفنان هاني رمضان مؤكدا أن رؤيته الفنية للوحاته تدور حول تصوير الأعمال بأسلوب تعبيري من خلال شخوص تشكل معاناة الإنسان للوصول إلى الأفضل وأيضا تصوير البورتريه من الطبيعة بتعبير جميل.

وشاركت الفنانة سهير أحمد موضحة أنها قدمت أعمالا فنية في مجال النحت؛ حيث تعمل على إظهار الأجسام البدينة وإبراز القيم الفنية والجمالية لهذه الكتل النحتية.

وفي مجال النحت شارك النحاتون حربي حسان، محمود عرفة وحسام خالد بأعمالهم الفنية من خامات البرونز والحجر الجيري في تشكيل وتطويع لإنتاج تماثيل بشكل عالي الجودة وتقنيات ذات جماليات فنية بطعم وإحساس الفنان الفطري.

وفي الختام قام رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومدير عام الفنون التشكيلية، بتكريم الفنانين المشاركين في المعرض.

ويشار أن هيئة قصور الثقافة نظمت المعرض الفني الأول "تجربة شخصية" في أبريل من العام الماضي، بمشاركة 9 فنانين، قدموا خلاله أكثر من 55 عملا فنيا عن المرأة المصرية، تقديرا لإنجازاتها ودورها في المجتمع.

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض "تجربة شخصية 2

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض "تجربة شخصية 2

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض "تجربة شخصية 2