السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بالتعاون مع "حياة كريمة".. قصور الثقافة تشارك بقافلة السعادة بمنطقة أهالينا 2

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة  برئاسة عمرو البسيوني، في تنفيذ احتفالات شهر رمضان بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، سواء عبر أنشطة تقدمها بأحياء ومناطق الإسكان البديل، أو زيارات وجولات تنظمها للأطفال بقصر السينما بجاردن سيتي.

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قافلة السعادة بحي أهالينا 2

وشهدت منطقة "أهالينا2"، أمس الجمعة، مشاركة هيئة قصور الثقافة بقافلة السعادة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وجهاز المدينة، وقدمت الهيئة عروضا فنية متنوعة للأطفال منها عرض المهرج وشخصية بوجي، بجانب مجموعة من الورش الفنية "تصميم أقنعة من الفوم، تشكيلات من الخرز، رسم على الوجه، ورشة ارسم حلمك لبكرة بالألوان"، وتهدف الأنشطة للتوعية التثقيفية للأطفال عبر ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية من خلال الفنون.

وأقيم حوار ثقافي للأطفال قدمته د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي للهيئة بالإسكان البديل، وخلاله تحدثت مع الأطفال عن أحلامهم وطموحاتهم، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بفرع القاهرة عرضا فنيا تضمن عددا من الأغاني الطربية من الزمن الجميل.

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زيارة أطفال حي المحروسة لقصر السينما

واستقبل قصر السينما بجاردن سيتي، في اليوم نفسه، أطفال حي المحروسة، وقدمت لهم عدة فعاليات تضمنت عرض فيلم رسوم متحركة، مع ورشة حكي قدمها أشرف بشري عن "مظاهر الشهر الكريم"، بجانب ورش فنية، ورسم على الوجه، والرسم الحر. وتنفذ الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

ويشار إلى أن هيئة قصور الثقافة أعدت هذا العام برنامجا متنوعا ومميزا لأبناء أحياء الإسكان البديل يتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، انطلقت مع بداية الشهر الكريم، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري لمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات.

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