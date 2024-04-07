الأحد 07 أبريل 2024
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الثقافة

إسلام خيرى مخرج "جودر": قمنا بعمل جماعى.. وأعدنا البطل الشعبى لسيرته الأولى

جودر
جودر

ربما يكون أفضل ما قدمه مسلسل "جودر" هو رد الاعتبار لبطل السيرة الشعبية، وتذكير الجميع بالبطل الشعبي وصفاته الجميلة من محبة الجميع والتسامح والعطف والعفو والصدق، وكلها أمور كان الجميع قد نسيها في غمرة التكنولوجيا التي غزت البيوت وجعلت التعامل كله من خلف الشاشات، وفي "جودر" راح ياسر جلال يخطب على أبوابهم بحرفية وصدق ليقول لهم هذا هو البطل الشعبي.

وحول كل هذه الأمور أجرى "الدستور" حوارًا مطولًا مع إسلام خيري، مخرج "جودر"، وسينشر الحوار كاملا على صفحات جريدة "حرف" الإلكترونية.

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يقول إسلام خيري: "برع الكاتب أنور عبدالمغيث في صنع صورة البطل الشعبي كما نعرفه، والصورة التي رسمها كانت من ضمن الأشياء التي تحمست لها في المسلسل، وهي نفس وجهة نظر الفنان ياسر جلال، خلق بطل شعبي كما تعلمناه، ليس شرطا أن يكون في بيئة موحولة ويتخطى أمورا توصمه شخصيا، البطل الشعبي لديه الأصول والكثير من التفاصيل، وما زالت صورة البطل الشعبي قادرة على شد المتفرج".

وعن نجاح "جودر" وهل يمكن أن نرى أعمالا فانتازية أو خيالية أخرى يخرجها إسلام خيري يوضح: "أنا مخرج أحب التغيير والتنقل بين الأشياء، البداية كانت كوميدي في (الكبير أوي)، و(فرق توقيت) كان ساسبنس، وفانتازيا مؤخرا في (جت سليمة)، أنا أحب النص الجيد، وحين تأتي فانتازيا جميلة فلن أتردد في إخراجها، أنت تخرج فيها خيالا أكثر ولديك هامش من الحرية والخيال أكبر من الموضوعات العادية، لذلك هناك تيمات أساسية لنجاح العمل، أولًا الموضوع، ثانيًا الإنتاج المتحمس لهذه النوعية، وأنا وزملائي في أعمالنا الجماعية نخدم الموضوع، الديكور مهما كان رائعا لو لم يكن في خدمة النص فلن يكون جميلا، والإضاءة والجرافيكس وكل شيء بدون توظيفه يصبح شاذا، هو عمل جماعي ونتعلم من أخطائنا، والتجربة تفرز أخطاء تتعلم منها وتتلافاها في العمل التالي، أحب عمل هذا ولكن بشرط توفر النص الجيد وجهة الإنتاج المتحمسة".

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يذكر أن "جودر" هو مسلسل مستوحى من "ألف ليلة وليلة"، تأليف أنور عبدالمغيث، وبطولة ياسر جلال، وإخراج إسلام خيري، وموسيقى شادي مؤنس، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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