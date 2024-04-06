السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ياسر جلال يكشف لـ"الدستور" كواليس التحضير لـ"جودر"

جودر المصري
جودر المصري

يقدم الفنان ياسر جلال شخصيتين في مسلسل جودر ابن عمر المصري والمستوحى من ليالي ألف ليلة وليلة، وهما الملك شهريار صاحب القصور والآمر الناهي، وجودر بن عمر المصري، الرجل الفقير الذي تربى على المحبة والتسامح وحب الآخرين في نموذج جميل للبطل الشعبي قديمًا.

ويؤدي ياسر جلال الشخصيتين بإتقان كبير، فصدقه المشاهد في الاثنتين، حتى أن بعض المشاهدين كتبوا أنهم كرهوا شخصية شهريار العنجهية التي تقتل الإناث، وأحبوا شخصية جودر الرجل الطيب الفقير الذي يتعرض للكثير من المكائد، لكن إيمانه بنفسه وبالله وبحبه للعالم بكل مفرداته كان يمنحه صك الأمان من كل المؤامرات.

ياسر جلال: "المتحدة" سعت لتوفير كل الإمكانيات لمسلسل جودر

"الدستور" التقى الفنان ياسر جلال، في حوار ينشر قريبًا على صفحات "حرف"، تحدث خلاله عن كواليس مسلسل جودر وانطباعاته عن ردود الأفعال حول العمل، وأمور أخرى.

وقال "جلال"، حول تحضيره لشخصية "شهريار": إنه بعد أن قدم الكاتب أنور عبدالمغيث نص "جودر بن عمر المصري" جلسنا أنا وإسلام خيري مخرج العمل، وعملنا على شخصية شهريار وقدمنا أبعادها الثلاثة، وذاكرناها جيدًا، والميزة أن إسلام خيري انتهى من تصوير شهريار كله في البداية.

وأضاف: هذا الأمر منحني فرصة لمذاكرة شخصية جودر ابن عمر المصري والتحضير لأبعادها الثلاثة، بعدها الاجتماعي، وبعدها المادي، وبعدها النفسي، وراعينا أن تكون شخصية مختلفة تمامًا شكلًا ومضمونًا، والحمد لله كل خطوة كنت أقوم بها أتشاور فيها مع إسلام خيري، والحقيقة أنه كانت هناك كيميا جميلة بيني وبين إسلام في محاولة لخروج العمل في أبهى صورة.

يذكر أن مسلسل جودر بن عمر المصري من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وموسيقى تصويرية لشادي مؤنس، وبطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وكوكبة من نجوم الفن.

ياسر جلال مسلسل جودر ابن عمر المصري ألف ليلة وليلة الملك شهريار جودر الفنان ياسر جلال

مواد متعلقة

فعاليات ثقافية متنوعة احتفالًا بعيد الفطر

ناقشت "الكتابة لليافعين".. "القافلة" تعانق رمضان ببهجة "خان الخليلي"

عبدالناصر: "اعتبرناك ابن الثورة" وأسرار خلافه مع أم كلثوم.. حكايات عبد الحليم حافظ

محمد عبدالقوى مصيلحى: جودر المصرى أنضج تجربة لألف ليلة وليلة

"التصميم والتواصل البصرى".. إصدار جديد لـ أحمد عيد

خالد عاشور عن "جودر": آن لنا أن نفتخر بسحر الصورة والحكاية والإخراج

مصطفى البلكى عن جودر المصرى: تحية شكر لصانع كل هذا الجمال

في ذكراه.. كيف كانت السينما أهم روافد المعرفة عند أحمد خالد توفيق؟

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

مات صائمًا.. تجديد حبس 6 متهمين بقتل شاب يوزع تمور فى رمضان بحلوان

الرقابة الإدارية تضبط مديرا عاما بـ"الزراعة" بتهمة تلقي رشوة مالية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية