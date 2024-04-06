ياسر جلال يكشف لـ"الدستور" كواليس التحضير لـ"جودر"

يقدم الفنان ياسر جلال شخصيتين في مسلسل جودر ابن عمر المصري والمستوحى من ليالي ألف ليلة وليلة، وهما الملك شهريار صاحب القصور والآمر الناهي، وجودر بن عمر المصري، الرجل الفقير الذي تربى على المحبة والتسامح وحب الآخرين في نموذج جميل للبطل الشعبي قديمًا.

ويؤدي ياسر جلال الشخصيتين بإتقان كبير، فصدقه المشاهد في الاثنتين، حتى أن بعض المشاهدين كتبوا أنهم كرهوا شخصية شهريار العنجهية التي تقتل الإناث، وأحبوا شخصية جودر الرجل الطيب الفقير الذي يتعرض للكثير من المكائد، لكن إيمانه بنفسه وبالله وبحبه للعالم بكل مفرداته كان يمنحه صك الأمان من كل المؤامرات.

"الدستور" التقى الفنان ياسر جلال، في حوار ينشر قريبًا على صفحات "حرف"، تحدث خلاله عن كواليس مسلسل جودر وانطباعاته عن ردود الأفعال حول العمل، وأمور أخرى.

وقال "جلال"، حول تحضيره لشخصية "شهريار": إنه بعد أن قدم الكاتب أنور عبدالمغيث نص "جودر بن عمر المصري" جلسنا أنا وإسلام خيري مخرج العمل، وعملنا على شخصية شهريار وقدمنا أبعادها الثلاثة، وذاكرناها جيدًا، والميزة أن إسلام خيري انتهى من تصوير شهريار كله في البداية.

وأضاف: هذا الأمر منحني فرصة لمذاكرة شخصية جودر ابن عمر المصري والتحضير لأبعادها الثلاثة، بعدها الاجتماعي، وبعدها المادي، وبعدها النفسي، وراعينا أن تكون شخصية مختلفة تمامًا شكلًا ومضمونًا، والحمد لله كل خطوة كنت أقوم بها أتشاور فيها مع إسلام خيري، والحقيقة أنه كانت هناك كيميا جميلة بيني وبين إسلام في محاولة لخروج العمل في أبهى صورة.

يذكر أن مسلسل جودر بن عمر المصري من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وموسيقى تصويرية لشادي مؤنس، وبطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وكوكبة من نجوم الفن.